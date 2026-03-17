17 mar. 2026
Copa Mundial

Irán está negociando con FIFA jugar los partidos de su selección en el Mundial en México

La Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México, según informó este lunes la embajada iraní en territorio mexicano.

Marzo 17, 2026 07:00 a. m. • 
Por Redacción D10
Copa del Mundo

El viernes se conocerá el camino de las selecciones hacia este trofeo.

Foto: Gentileza - FIFA

En su página web (mexico.mfa.gov.ir), la legación diplomática aseguró que “en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México”.

“Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario”, subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

“La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto”, añadió Psedniddeh, quien afirmó que “queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México”.

Por su parte, la cuenta en X de la representación del país persa (@IraninMexico) cita una declaración del presidente de la Ffiri, Mehdi Taj, en las que asegura que “ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México”.

Advertencia de Trump a la selección iraní

El jueves pasado, Trump aseguró que la selección de fútbol de Irán es «bienvenida» en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por «su propia seguridad».

«La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad», escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produjo un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que «no hay condiciones» para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense iniciada el pasado 28 de febrero.

«Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial», dijo el ministro, que destacó también: «Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó Donyamali.

Irán está encuadrada en el grupo G del certamen junto a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El combinado dirigido por Amir Ghalenoei tiene previsto debutar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Inglewood, con un segundo partido contra Bélgica el día 21 en la misma ciudad californiana.

El último encuentro de los iraníes en primera fase será contra Egipto el 26 de junio en Seattle.

Copa Mundial Irán Fútbol Internacional
Redacción D10
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