Intensa lucha semifinal en la Categoría C15 del fútbol de salón

Con mucha intensidad se puso e marcha la etapa semifinal del campeonato Categoría 15 años de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

Esta división cobra especial interés este año al ser temporada de mundial de la categoría, y la cita ecuménica se cumplirá en en Carmen del Paraná como sede central y sub sede en Coronel Bogado, Itapúa a partir del 7 de setiembre.

Estos fueron los resultados registrados en la ronda 1 que se disputó en el Fomento de Barrio Obrero: Fomento 6-4 Sportivo José Meza 4, Independiente 2-1 Artemios, Atenas 3-2 29 de Setiembre y Simón Bolívar 5-1 Villeta FC.

El miércoles 5 se jugará la segunda fecha con esta programación: Bolívar vs. Fomento, Atenas vs. Artemios, José Meza vs. Villeta e Independiente vs. 29 de Setiembre La fecha 3 se celebrará el viernes 7 con estos lances: José Meza vs. Bolívar, Villeta vs. Fomento, Indpeneidnete vs. Atenas y 29 de Setiembre vs. Artemios

La siguiente semana se celebrará el cuadrangular final, tras lo cual se preparará la selección paraguaya que nos representará en el mundial de Itapúa C15.