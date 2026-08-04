04 ago 2026
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Intensa lucha semifinal en la Categoría C15 del fútbol de salón

La competencia arrancó en el Fomento, y entre el miércoles 5 y viernes 7 se definen a los clasificados para el cuadrangular por el título.

Agosto 4, 2026 03:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Independiente c15 futbol de salon

Independiente de Barrio Obrero, en la C15 de salonismo

Gentileza

Con mucha intensidad se puso e marcha la etapa semifinal del campeonato Categoría 15 años de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

Esta división cobra especial interés este año al ser temporada de mundial de la categoría, y la cita ecuménica se cumplirá en en Carmen del Paraná como sede central y sub sede en Coronel Bogado, Itapúa a partir del 7 de setiembre.

Estos fueron los resultados registrados en la ronda 1 que se disputó en el Fomento de Barrio Obrero: Fomento 6-4 Sportivo José Meza 4, Independiente 2-1 Artemios, Atenas 3-2 29 de Setiembre y Simón Bolívar 5-1 Villeta FC.

El miércoles 5 se jugará la segunda fecha con esta programación: Bolívar vs. Fomento, Atenas vs. Artemios, José Meza vs. Villeta e Independiente vs. 29 de Setiembre La fecha 3 se celebrará el viernes 7 con estos lances: José Meza vs. Bolívar, Villeta vs. Fomento, Indpeneidnete vs. Atenas y 29 de Setiembre vs. Artemios

La siguiente semana se celebrará el cuadrangular final, tras lo cual se preparará la selección paraguaya que nos representará en el mundial de Itapúa C15.

Fútbol de Salón Villeta Itapúa
Redacción D10
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