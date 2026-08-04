04 ago 2026
Otros Deportes

Cerro, Exa Ysaty y Escurra lideran en la liguilla del Premium

Se disputó la cuarta fecha del campeonato de futsalFIFA que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Agosto 4, 2026 03:11 p. m. • 
Por Redacción D10
EXA YSATY FUTSAL

Exa Ysaty toma protagonismo en la Liga Premium.

Twitter.

Los equipos de Cerro Porteño, Exa Ysaty y Coronel Escurra lideran los Grupos A, B y C respectivamente, tras la disputa de la cuarta fecha de la Liguilla en el Premium, categoría principal del futsalFIFA que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los resultados en el Grupo A: San Cristóbal empató por 4-4 con Cerro Porteño y Recoleta FC goleó por 6-1 a Afemec. Posiciones: Cerro Porteño 13 puntos, Recoleta FC 4, Afemec 4 y San Cristóbal 3.

En el grupo B: Star’s Club cedió como local por 2-4 frente a Exa Ysaty y Olimpia goleó por 7-0 a Deportivo Santaní. Posiciones: Exa Ysaty 14 puntos, Olimpia 7, Santaní 1 y Star’s Club 0.

En el Grupo C: Sol-Campoalto 4-5 3 de Mayo y Coronel Escurra 5-2 Presidente Hayes. Posiciones: Coronel Escurra 12 puntos, 3 de Mayo 9, Presidente Hayes 3 y Sol Campoalto 0.

Fútsal FIFA Liga Premium Futsal FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
hfbf.jpeg
Otros Deportes
El CVAP prepara una nueva fiesta en Chaco’i
Los motores clásicos volverán a ponerse en marcha este domingo con la segunda fecha del Campeonato Nacional de Regularidad Clase A 2026, organizada por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) bajo el nombre de “Rally Chaco’i”.
Julio 31, 2026 05:00 p. m.
dfff.jpeg
Otros Deportes
Nelson Segovia brilla en Uruguay de cara al Sudamericano Rotax
El piloto paraguayo Nelson Segovia completó una destacada actuación en la quinta fecha del Campeonato Nacional Rotax Max Challenge Uruguay 2026, disputada en el Kartódromo Internacional de Mercedes.
Julio 29, 2026 05:43 p. m.
jose canale.png
Otros Deportes
José Canale, fruto de los Juegos Escolares Estudiantiles
Los Juegos Nacionales Escolares y Estudiantiles entrarán en su etapa de competición. La justa representa el mayor semillero del deporte paraguayo, como el caso del defensor mundialista paraguayo José Canale, que llegó a competir representando a una escuela de Itá.
Julio 29, 2026 05:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Otros Deportes
Sinner y Alcaraz, atractivos de la tercera edición de la ‘Six Kings Slam’
La competencia se desarrollará del 21 y el 24 de octubre en Riyadh (Arabia Saudí) en la que también participarán Nole, Zverev y Firtz.
Julio 29, 2026 04:57 p. m.
 · 
Redacción D10
3 de noviembre futsal
Otros Deportes
Con 37 goles pasó la ronda 7 del Honor en futsal
El torneo de APF tiene como líder al equipo 3 de Noviembre con 19 puntos.
Julio 29, 2026 04:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Atenas futbol de salon
Otros Deportes
Atenas y 12 de Junio compiten en Sudamericano de salonismo
El equipo helénico venció en el debut, mientras que el conjunto del “12" cedió en su primer compromiso, en el torneo que se desarrolla en el Sol de América.
Julio 29, 2026 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10