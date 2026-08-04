Cerro, Exa Ysaty y Escurra lideran en la liguilla del Premium

Los equipos de Cerro Porteño, Exa Ysaty y Coronel Escurra lideran los Grupos A, B y C respectivamente, tras la disputa de la cuarta fecha de la Liguilla en el Premium, categoría principal del futsalFIFA que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los resultados en el Grupo A: San Cristóbal empató por 4-4 con Cerro Porteño y Recoleta FC goleó por 6-1 a Afemec. Posiciones: Cerro Porteño 13 puntos, Recoleta FC 4, Afemec 4 y San Cristóbal 3.

En el grupo B: Star’s Club cedió como local por 2-4 frente a Exa Ysaty y Olimpia goleó por 7-0 a Deportivo Santaní. Posiciones: Exa Ysaty 14 puntos, Olimpia 7, Santaní 1 y Star’s Club 0.

En el Grupo C: Sol-Campoalto 4-5 3 de Mayo y Coronel Escurra 5-2 Presidente Hayes. Posiciones: Coronel Escurra 12 puntos, 3 de Mayo 9, Presidente Hayes 3 y Sol Campoalto 0.