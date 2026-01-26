Felipe Giménez: “Nos falta seguir creciendo”

Nacional inició con una sonrisa el Torneo Apertura gracias a la victoria el sábado en Barrio Obrero sobre el recién ascendido San Lorenzo por 1-0.

Hugo Iván Valdez fue el autor del tanto para el triunfo académico ya sobre el final primer tiempo. El rival dio lucha para buscar el empate, pero no allanó el camino para igualar las acciones.

Por su parte, Felipe Giménez entrenador del Tricolor, quien inició con el pie derecho este ciclo. En conferencia de prensa, el DT, realizó su análisis del desarrollo de su primer partido oficial en Nacional

“Contento porque hay muchas expectativas, la gente vino a apoyar, a ver al nuevo cuerpo técnico, a los nuevos jugadores, al equipo, entonces eso genera muchas expectativas, muchas situaciones en las cuales es lindo el ambiente, el entorno”, señaló.

En cuanto al partido, Giménez acotó que “encontramos el gol al final del primer tiempo. Pero nos falta seguir creciendo, es el inicio, pero hay un plantel muy sano, muy bueno. Todos están comprometido al trabajo”.