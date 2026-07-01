Inglaterra vs. RD Congo: Paso a paso

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó sin problemas por 2-0 a Ecuador este martes y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, fase a la que regresa luego de una eliminación temprana en Catar 2022 y en la que aguarda por Inglaterra o República Democrática del Congo.
Mbappé marca, Olise dirige y Francia arrasa. El delantero del Real Madrid marcó este martes un doblete, ajustició a Suecia (3-0) y metió a Francia en los octavos de final del Mundial 2026 en los que espera Paraguay, verdugo de Alemania.
Un gol de Erling Haaland, en el minuto 86 y casi en su única acción de peligro, deshizo el empate ante Costa de Marfil, dio la victoria a Noruega y la envía al Metlife, donde aguarda la selección brasileña en octavos de final del Mundial 2026.