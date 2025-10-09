Inglaterra doblega a Gales en veinte minutos

Inglaterra no pudo contar con Jude Bellingham, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold, lesionados, ni con Harry Kane, que se quedó en el banquillo sin jugar por unas molestias, y con Phil Foden y Jack Grealish, fuera de la lista por decisión técnica, y no les hizo falta para pasar por encima de Gales.

Ya son más de 40 años de Gales sin ganar a Inglaterra. No pudieron conseguirlo en la época gloriosa de Gareth Bale y compañía y ahora, con un equipo mucho más inferior, la gesta queda aún más lejos.

A Inglaterra le llevó solo veinte minutos dejar sentenciado este amistoso, celebrado para luchar contra el alzheimer. A los dos minutos, Marc Guéhi rescató una pelota en la línea de fondo tras un córner y su pase atrás lo mandó a la red Morgan Rogers, que aún no se había estrenado con el Aston Villa.

Y el siguiente tanto también llevo color de Birmingham, porque Ollie Watkins, otro al que le está costando ver puerta con los de Unai Emery, remató en boca de gol otro centro de Guéhi y puso de tierra de por medio con una Gales que apenas podía salir de su campo en las pocas ocasiones en las que tenía la pelota.

Para redondear los mejores veinte minutos desde que Tuchel asumió el cargo en enero, Bukayo Sak clavó un disparo a la escuadra para el 3-0. Recorte hacia el interior, balón potente e imposible para Darlow, el portero galés. Lo celebró de rodillas frente a la afición inglesa que ya había más que acallado a los miles de galeses.

En la segunda parte el resultado invitó a que se bajaran marchas y a que ambos se concentraran en sus compromisos más importantes de la semana que viene. Inglaterra seguirá acercándose al Mundial contra Letonia, mientras que Gales recibe en casa a Bélgica con los dos equipos empatados a puntos en la segunda plaza del Grupo J.

- Ficha técnica:

3 - Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones (Lewis-Skelly, m.80), Guehi, Spence; Anderson (Henderson, m.70), Rice (Loftus-Cheek, m.70), Rogers (Gibbs-White, m.70); Saka (Bowen, m.70), Gordon y Watkins (Rashford, m.46).

0 - Gales: Darlow; Williams (Kpakio, m.65), Ampadu (Sheehan, m.65), Rodon, Davies (Mepham, m.64), Dasilva; Cullen, Wilson (James. m.64); Brooks, Johnson (Koumas, m.76) y Moore (Harris, m.76).

Goles: 1-0. Rogers, m.3, 2-0. Watkins, m.11, 3-0. Saka, m.20

Árbitro: Urs Schnyder (Suiza) amonestó Guéhi (m.34) y Spence (m.72) por parte de Inglaterra y a Williams (m.27) por parte de Gales.

Incidencias: Partido amistoso disputado en Wembley bajo el marco de una campaña para la lucha contra el alzheimer.