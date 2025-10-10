10 oct. 2025
Marruecos elimina a Corea y se las verá en cuartos de final con Estados Unidos

Marruecos venció por 2-1 a Corea del Sur en el Mundial Sub-20, reafirmó su etiqueta de favorita tras superar el ‘grupo de la muerte’ y se enfrentará este domingo con Estados Unidos en cuartos de final.

Octubre 10, 2025 
Redacción D10
20251010_071143.jpg

Marruecos es cuartofinalista de la

La selección marroquí se adelantó en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Minha Shin en el minuto 8 y marcó el segundo a los 58 con un gran remate de cabeza de Yassir Zabiri. Taewon Kim descontó para Corea del Sur a los 93.

En la primera parte Marruecos lució mejor plantada y con las ideas más claras que los coreanos, a los que les costó mucho trenzar jugadas y llegar limpiamente con peligro al área de los africanos.

‘Los Leones del Atlas’ vieron cómo el partido se les ponía de cara nada más comenzar, al conseguir ponerse por delante cuando aún ambas selecciones se tanteaban durante los primeros minutos.

Tras un potente disparo de Gessime Yassine que rebotó en un defensor, Zabiri recogió el rechace con un gran remate de chilena que se habría marchado fuera de no haber impactado contra el cuerpo de Minha Shin, que acabó con el balón en su propia portería.

En el minuto 58, Marruecos prácticamente sentenció el juego tras un centro medido de Gessime Yassine para Yassir Zabiri, que cabeceó para batir a Seongmin Hong y poner el 2-0.

Corea del Sur acortó distancias gracias a un gol de penalti de Taewon Kim en el minuto 93, pero en ningún momento incomodó a Marruecos, que estuvo muy cómoda con y sin balón.

Marruecos se clasificó a los cuartos de final y se medirá con Estados Unidos el próximo domingo a las 17.00 hora local (20.00 GMT) en el estadio El Teniente, de Rancagua.

- Ficha técnica:

2. Marruecos: Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad El Haddad (m.62, Ilias Boumassaoudi), Yassine Khalifi, Othmane Maamma (m.77, Anas Tajaouart), Gessime Yassine (m.89, Mohamed Hamony), Yassir Zabiri (m.77, Younes Elbahraoui).

1. Corea del Sur: Seongmin Hong; Hyunseo Bae, Sunwoo Ham, Seunggu Choi, Minha Shin, Seungmin Son (m.92, Hojin Kim), Maho Chung (m.81, Shin Sung), Byeongwook Choi (m.61, Geonhee Lee), Taewon Kim, Myeongjun Kim (m.81, Hyeonoh Kim), Hyunmin Kim (m.61, Gaon Baek).

Goles: 1-0, m.8: Minha Shin, en propia puerta. 2-0, m.58: Yassir Zabiri. 2-1, m.93: Taewon Kim, de penalti.

Árbitro: El colegiado argentino Darío Herrera amonestó a Hyunseo Bae, Hyeonoh y a Benchaouch.

Incidencias: Partido de los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.

