El sentido homenaje de Gustavo Alfaro a Miguel Ángel Russo

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, lamentó el fallecimiento de su compatriota y colega Miguel Ángel Russo, técnico del Boca Juniors, a quien describió como una persona que “dignificó la profesión”.

Octubre 09, 2025 01:44 p. m.
Gustavo Alfaro le dedicó unas palabras a Miguel Russo.

Foto: MDZ Online.

“Miguel fue un ejemplo de lucha, de superación, de sacrificio, una persona que dignificó la profesión. Deja un legado muy grande, muy importante en todos nosotros”, declaró Alfaro en una conferencia de prensa desde la ciudad de Osaka, donde Paraguay disputará el viernes un partido amistoso contra Japón, como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Para Alfaro, Russo “deja una marca trascendente” en el fútbol.

“Así que, Miguel, esta conferencia de prensa es para vos”, afirmó.

Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria, falleció este miércoles después de haber sido diagnosticado con un cáncer en 2017 cuando dirigía al Millonarios colombiano.

El entrenador se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

En el último mes, había sido hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud.

Debido al fallecimiento del entrenador, la Liga Profesional del Fútbol de Argentina decidió postergar el encuentro que estaba previsto para este sábado entre Boca Juniors y Barracas por la decimosegunda fecha del Torneo Clausura.

‘Miguelo’, además de dirigir en tres etapas al Boca Juniors, comandó en Argentina al Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

También estuvo al frente de la Universidad de Chile, el Morelia mexicano, el peruano Alianza Lima, el paraguayo Cerro Porteño y el Al Nassr saudí.

