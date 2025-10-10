El mundo del fútbol llora a Miguel Russo

De inmediato, todo el fútbol sudamericano, especialmente a través de los clubes que dirigió en más de 35 años de carrera como DT, manifestó sus pésames y sus respetos para la rica trayectoria deportiva del hombre que falleció a los 69 años en Buenos Aires.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, dijo Boca. Universidad de Chile, Millonarios y Cerro Porteño, entre otros clubes que dirigió expresaron su dolor y reconocimiento.