10 oct. 2025
Fútbol Internacional

El mundo del fútbol llora a Miguel Russo

Un dolor continental generó la noticia del fallecimiento este miércoles del entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.

Octubre 10, 2025 08:37 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ARG-BOCA-DEATH-WAKE

Procesión. En La Bombonera de Boca, cientos de personas despidieron. al ídolo argentino.

LUIS ROBAYO/AFP

De inmediato, todo el fútbol sudamericano, especialmente a través de los clubes que dirigió en más de 35 años de carrera como DT, manifestó sus pésames y sus respetos para la rica trayectoria deportiva del hombre que falleció a los 69 años en Buenos Aires.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, dijo Boca. Universidad de Chile, Millonarios y Cerro Porteño, entre otros clubes que dirigió expresaron su dolor y reconocimiento.

Miguel Ángel Russo Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Omar Bravo.jpg
Fútbol Internacional
Se complica la situación de Omar Bravo
La Fiscalía de Jalisco (México), confirmó este jueves que Omar Bravo, mundialista en Alemania-2006, tiene dos carpetas más de investigación, previas a la denuncia de presunto abuso sexual a una menor por la que fue detenido el sábado pasado.
Octubre 09, 2025 05:55 p. m.
 · 
Redacción D10
fnff.jfif
Fútbol Internacional
El sentido homenaje de Gustavo Alfaro a Miguel Ángel Russo
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, lamentó el fallecimiento de su compatriota y colega Miguel Ángel Russo, técnico del Boca Juniors, a quien describió como una persona que “dignificó la profesión”.
Octubre 09, 2025 01:44 p. m.
G2yVtaSWIAAGTei.jpeg
Fútbol Internacional
Boca abre ‘La Bombonera’ para el último adiós a Miguel Ángel Russo
Boca Juniors abrió este jueves su estadio ‘La Bombonera’, en Buenos Aires, para dar el último adiós a su entrenador, Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años, y donde se espera que los hinchas acudan a despedirlo y agradecerle los títulos obtenidos en el club.
Octubre 09, 2025 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
fnff.jfif
Fútbol Internacional
Chile y Perú juegan primer amistoso tras quedar fuera del Mundial
Chile y Perú afrontan este viernes su primer amistoso tras quedar fuera del Mundial 2026, un duelo que se jugará en el estadio Bicentenario de Santiago, en la fecha de descanso del Mundial Sub-20 que alberga el país austral, y en el que ambas selecciones buscan transformarse para 2030.
Octubre 09, 2025 11:39 a. m.
Gianni Infantino
Fútbol Internacional
Infantino abre la puerta a cambiar las fechas de los Mundiales
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abrió este jueves en la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), la posibilidad de cambiar las fechas de los Mundiales a partir de 2030, tal y como se hizo para el de Qatar 2022.
Octubre 09, 2025 11:35 a. m.
rrrusss.jpg
Fútbol Internacional
El fútbol argentino llora a Miguel Ángel Russo
Clubes y jugadores del fútbol argentino lamentaron este miércoles el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, de 69 años, y quien en más de 30 años de trayectoria dirigió a nueve equipos del fútbol local.
Octubre 09, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más