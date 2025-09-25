24 sept. 2025
Cerro Porteño

Independiente Santa Fe anuncia la salida de Jorge Bava

Independiente Santa Fe anunció de manera oficial la salida del uruguayo Jorge Bava, el próximo técnico de Cerro Porteño.

Septiembre 24, 2025 10:44 p. m. • 
Por Redacción D10
baba2.jfif

Jorge Bava, DT uruguayo.

Independiente Santa Fe de Colombia anunció en la noche de este miércoles la salida del técnico uruguayo Jorge Bava.

El cuadro colombiano derrotó 2-1 a Independiente de Medellín por los cuartos de final de la Copa Colombia y fue el último partido del técnico uruguayo Jorge Bava.

Minutos más tarde, Independiente Santa Fe anunció en un comunicado la salida de Jorge Bava, indicando que hicieron todos los esfuerzos posibles para retener al entrenador.

Jorge Bava llegará mañana jueves al país para ser el nuevo entrenador de Cerro Porteño, en reemplazo de Diego Martínez, tras el interinato de Jorge Achucarro.

Jorge Bava Cerro Porteño Independiente Santa Fe
Redacción D10
