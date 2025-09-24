Ilusionado y confiado

La Selección Paraguaya Sub 20 se instaló ayer en Chile para lo que será la disputa del Mundial de la categoría que se desarrollará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

El combinado albirrojo comandado por Antolín Alcaraz, con un total de 21 jugadores, buscará hacer historia y dejar en alto al país.

Paraguay integra el Grupo B, junto a Panamá, Corea del Sur y Ucrania.

El debut será ante la selección centroamericana, este sábado desde las 20:00, mientras que el martes 30 el rival será Corea del Sur y el viernes 3 de octubre Ucrania (ver infografía).

Antes del viaje, el técnico Alcaraz y algunos referentes del plantel como Lucas Quintana y Enso González brindaron declaraciones a la prensa, destacando la unidad y el gran ambiente que reina en el plantel.

“Llegamos bien, son chicos espectaculares, se llevan bien, tienen un tiempo de trabajo y también la convivencia. Lo que les puedo decir a los chicos es que disfruten, esto no es para cualquiera, son privilegiados”, dijo Alcaraz, al tiempo de agregar: “¿Qué impide que uno pueda soñar y luchar por este sueño?, nosotros conocemos y hemos estudiado a los rivales, no será fácil, nos preparamos bien”.

Quintana, defensor de Cerro Porteño, por su parte, valoró el compromiso de sus compañeros.

“Esto que estamos viviendo es muy importante para el grupo, muy positivo, los nuevos se acoplaron bien, estamos contentos”, indicó.

En tanto, González, delantero del Wolverhampton de Inglaterra, expresó su orgullo por vestir la camiseta de la selección y aseguró que el equipo saldrá a jugar de igual a igual, sin importar el rival que tengan enfrente.

“Un Mundial es algo muy lindo y muy grande, vamos a ir para dar lo mejor de cada uno y dejar en alto al Paraguay. En lo personal siempre quise vestir esta camiseta, es un orgullo y lo tomo con mucha responsabilidad”.

La Albirroja llega a la cita mundialista tras disputar tres amistosos en el país, todos con paridad en el resultado (1-1 vs. Arabia Saudita; 1-1 vs. Colombia y 2-2 vs. Japón).