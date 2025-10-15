15 oct. 2025
General Caballero

Humberto Ovelar: “Vamos a pelear hasta donde se pueda”

Humberto Ovelar, técnico de General Caballero, habló de la realidad del equipo de Juan León Mallorquín que depende de un milagro para mantenerse en Primera División.

Octubre 15, 2025 01:09 p. m. • 
Por Redacción D10
humberto ovelar julio césar cáceres_loro_62159807.jpg

Humberto Ovelar, DT de General Caballero de Juan León Mallorquín.

General Caballero de JLM atraviesa un momento complicado, prácticamente condenado al descenso, lo que preocupa al entrenador Humberto García que en tono de resignación habló para Fútbol a lo Grande.

El Loro Ovelar reflexionó sobre lo que le queda al General Caballero en estas últimas fechas. “Vamos a pelear hasta donde se pueda. Hay que dejar bien en alto el apellido de cada uno”, reflexionó.

Sobre las chances de mantenerse en Primera, Ovelar prácticamente dio a entender que es difícil seguir en Primera. “No hay que mentirle a nadie, hay que ser franco y sincero. Sabíamos el compromiso que teníamos que afrontar, hay que ponerle pecho y ver qué pasa”, cerró.

General Caballero se encuentra a 15 puntos de Luqueño y 17 de Ameliano. Tendrá que ganar todo lo que le queda y aguardar derrotas seguidas del Chanchón o la V Azulada para el milagro de su salvación.

Humberto Ovelar General Caballero Torneo Clausura
Redacción D10
