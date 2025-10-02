02 oct. 2025
General Caballero

Enfocados en la Academia y en el promedio

Octubre 02, 2025 08:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta y General Caballero_Teo Arce_63399292.jpg

General Caballero tendrá ocho finales en el Clausura 2025 pensando en la permanencia en Primera.

El equipo de Humberto Ovelar necesita sumar todos los puntos posibles y aguardar el tropiezo de Luqueño, Ameliano o Recoleta para mantenerse en la categoría. Actualmente, con 136 puntos de 124 partidos tiene 1,096 de promedio. Mientras que Luqueño sumó 151 unidades (1,217); Ameliano tiene 1,233 y Recoleta 1,333. El Rojo Mallorquino se encuentra a 15 puntos del Auriazul y 17 de la V Azulada, a falta de 24 puntos en juego.

General Caballero de JLM Nacional Torneo Clausura
Redacción D10
Carga Más