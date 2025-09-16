González: “A Cerro no le ganás siempre”

“Estuve muy emocionado por la gran victoria. A Cerro no le ganás siempre y más aún con dos jugadores menos”, expresó González.

“Yo rescato que este grupo da todo en cada partido, las victorias se disfrutan por todo el esfuerzo”, dijo Jorge tras ser consultado sobre los importantes triunfos sobre Olimpia (fecha 9) y en el último duelo ante el Ciclón, peleando puntos con la misión de mantenerse en Primera.

El Rojo en la fecha 13 será nuevamente local, ante Luqueño este viernes (16:30).