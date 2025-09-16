16 sept. 2025
General Caballero

González: “A Cerro no le ganás siempre”

El zaguero central de General Caballero, Jorge González, valoró la victoria 2-1 sobre Cerro Porteño, en el juego de la fecha 12 del Clausura, atendiendo que el Rojo mallorquino jugó más de 25’ con 9 futbolistas en cancha.

Septiembre 16, 2025 07:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Jorge González_63084251.jpg

Combativo. González de gran labor en la zona defensiva.

“Estuve muy emocionado por la gran victoria. A Cerro no le ganás siempre y más aún con dos jugadores menos”, expresó González.

“Yo rescato que este grupo da todo en cada partido, las victorias se disfrutan por todo el esfuerzo”, dijo Jorge tras ser consultado sobre los importantes triunfos sobre Olimpia (fecha 9) y en el último duelo ante el Ciclón, peleando puntos con la misión de mantenerse en Primera.

El Rojo en la fecha 13 será nuevamente local, ante Luqueño este viernes (16:30).

Jorge González General Caballero Torneo Clausura
Redacción D10
