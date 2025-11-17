17 nov. 2025
General Caballero

El Campeón tuvo un susto a su retorno

General Caballero disfrutaba de su conquista, pero un desperfecto mecánico en ruta quiso opacar la noche.

Noviembre 17, 2025 
Por Redacción D10
El bus perdió una rueda al volver a Mallorquín.

Foto: CopaParaguayAPF

El vicepresidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, Óscar Gavilán, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día después de la gran gesta en Pedro Juan Caballero con la conquista de la Copa Paraguay. Sin embargo, entre la euforia, contó lo que pasó con el bus que trasladaba a la delegación de vuelta al Este.

“El bus tuvo un percance, le salió la rueda trasera de venida. No pasó a mayores, se quedaron y empezaron a rastrear la rueda. El chofer tuvo que anular el tren trasero, como era doble eje, anularon y continuaron el camino”, contó Gavilán en la 1080 AM.

EMOCIÓN. El directivo contó lo que significa este logro para el club y la ciudad, destacando además el sacrificio realizado por los jugadores para ganar la copa cuando todo estaba en contra.

“Lloramos de emoción, en poco tiempo General hizo historia. Los muchachos ganaron con corazón cuando las piernas ya no daban. Alegría total, eso es lo que nos da el fútbol”, expresó.

NO SE MUEVE. En un momento, Gavilán confirmó la continuidad de Humberto Ovelar en la institución para el campeonato de la Categoría Intermedia del próximo año. Según el vicepresidente el Loro tiene acuerdo para seguir por dos años más.

En el video de la llegada a Mallorquín se puede ver que el bus arribó sin una de las ruedas.

General Caballero Copa Paraguay Fútbol paraguayo
Redacción D10
