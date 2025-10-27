27 oct. 2025
General Caballero

General Caballero pierde la categoría

Con el empate de Recoleta ante Libertad, General Caballero de Juan León Mallorquín se convirtió en el segundo equipo descendido de la temporada.

Octubre 27, 2025 07:31 a. m. • 
Por Redacción D10
20251027_072833.jpg

General Caballero de JLM descendió a la Intermedia 2026.

General Caballero de Juan León Mallorquín conoció su destino tras el empate que rescató Recoleta ante Libertad.

El Rojo de Mallorquín ya no tiene chances de salvarse y a falta de 4 fechas para la finalización del torneo Clausura se suma a Tembetary como equipos descendidos esta temporada.

General Caballero de Juan León Mallorquín se mantuvo en Primera División durante cuatro temporadas. Participó de ediciones de la Conmebol Sudamericana y desde el 2026 volverá a jugar en la división Intermedia.

El Rojo Mallorquino jugará este lunes ante Sportivo Ameliano en uno de sus últimos partidos en Primera División en este 2025.

General Caballero Descenso Intermedia
Redacción D10
