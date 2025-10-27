General Caballero pierde la categoría

General Caballero de Juan León Mallorquín conoció su destino tras el empate que rescató Recoleta ante Libertad.

El Rojo de Mallorquín ya no tiene chances de salvarse y a falta de 4 fechas para la finalización del torneo Clausura se suma a Tembetary como equipos descendidos esta temporada.

General Caballero de Juan León Mallorquín se mantuvo en Primera División durante cuatro temporadas. Participó de ediciones de la Conmebol Sudamericana y desde el 2026 volverá a jugar en la división Intermedia.

El Rojo Mallorquino jugará este lunes ante Sportivo Ameliano en uno de sus últimos partidos en Primera División en este 2025.