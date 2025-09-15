Sigue soñando con la permanencia

Humberto Ovelar, estratega del Rojo mallorquino, en charla con Radio Monumental 1080 AM, apuntó: “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo grande. El mérito es de los muchachos, que se esforzaron hasta lo último para lograr ganar este partido. Estamos contentos por la victoria, seguimos peleando en el promedio para lograr el objetivo de la permanencia”.

Por su parte, el arquero de General, Táles Wastowski, también dio sus sensaciones: “Somos un equipo muy unido, sabemos que el promedio es difícil. Estamos muy metidos y queremos sacar adelante esta situación. Los jugadores se van, pero el equipo se queda y es nuestra obligación dejar al equipo en Primera”.

General Caballero está penúltimo en la tabla del promedio, con 1,090, por ahora en zona de descenso.

Su próximo juego será este viernes ante Luqueño en el Ka’arendy (16:30).