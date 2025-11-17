Miller Mareco, el héroe esteño

“Es algo muy lindo, esto es histórico, las personas de Mallorquín no se van a olvidar de esto”, señaló tras el triunfo.

El defensor estaba en duda para esta final por un golpe en la rodilla, que para jugar hizo trabajos a doble turno. “Estuve siempre positivo, gracias al apoyo de mi familia, eso me ayudó a fortalecerme mentalmente”, manifestó.

Sobre su gol y la realidad del club, apuntó emocionado: “Pude aprovechar la oportunidad, estoy feliz. (...) No nos íbamos a ir sin llevarnos nada de la Primera”.