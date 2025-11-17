17 nov. 2025
General Caballero

Miller Mareco, el héroe esteño

Miller Mareco, autor del gol que le dio la Copa Paraguay al General Caballero, se mostró muy feliz por el logro histórico” del equipo altoparanaense.

Noviembre 17, 2025 08:16 a. m. • 
Por Redacción D10
G56oYtoXMAAPIdB.jpeg

Para el recuerdo. Mareco se tomó una foto especial tras la celebración.

“Es algo muy lindo, esto es histórico, las personas de Mallorquín no se van a olvidar de esto”, señaló tras el triunfo.

El defensor estaba en duda para esta final por un golpe en la rodilla, que para jugar hizo trabajos a doble turno. “Estuve siempre positivo, gracias al apoyo de mi familia, eso me ayudó a fortalecerme mentalmente”, manifestó.

Sobre su gol y la realidad del club, apuntó emocionado: “Pude aprovechar la oportunidad, estoy feliz. (...) No nos íbamos a ir sin llevarnos nada de la Primera”.

General Caballero Copa Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Recoleta y General Caballero_Teo Arce_63399292.jpg
General Caballero
Enfocados en la Academia y en el promedio
Enfocados en la Academia y en el promedio
Octubre 02, 2025 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
GvXklDxWcAA6DG7.jpeg
General Caballero
El Rojo con la misión de no ceder puntos
General Caballero de Mallorquín continúa en la lucha por la permanencia en Primera, a pesar de la gran victoria 2-1 en la última jornada ante Cerro Porteño.
Septiembre 18, 2025 09:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge González_63084251.jpg
General Caballero
González: “A Cerro no le ganás siempre”
El zaguero central de General Caballero, Jorge González, valoró la victoria 2-1 sobre Cerro Porteño, en el juego de la fecha 12 del Clausura, atendiendo que el Rojo mallorquino jugó más de 25’ con 9 futbolistas en cancha.
Septiembre 16, 2025 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
G0wIHOxXQAAJUgS.jpg
General Caballero
Sigue soñando con la permanencia
General Caballero de Juan León Mallorquín sigue ilusionado con la salvación. Venció a Olimpia, empató con Libertad y el último sábado, tumbó a Cerro Porteño.
Septiembre 15, 2025 09:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad_62932229.jpg
General Caballero
''No se puede creer”
El tanto anulado a General Caballero generó indignación y rabia por la necesidad del club.
Septiembre 08, 2025 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
humberto ovelar julio césar cáceres_loro_62159807.jpg
General Caballero
Humberto Ovelar: “El equipo se desarmó tras el primer gol”
Humberto Ovelar, DT del Rojo mallorquino, analizó lo que dejó la derrota por 4-0 ante Guaraní.
Septiembre 01, 2025 12:21 p. m.
Carga Más