06 nov. 2025
General Caballero

Desilusión en el General

Pese a ser finalista de la Copa Paraguay, la celebración del equipo esteño no es completa, según contó el DT Humberto Ovelar.

Noviembre 06, 2025 12:37 p. m. • 
Por Redacción D10
El Rojo sin la posibilidad de jugar la Libertadores por reglamento.

Foto: @CopaParaguay

Humberto Ovelar, técnico de General Caballero de Juan León Mallorquín, conversó con Radio Monumental en el día después de la clasificación del equipo a la final de la Copa Paraguay. Oficialmente el Rojo fue el primer equipo del Interior en lograr la hazaña, aunque la celebración no es completa ya que no puede optar por uno de los premios principales que da el torneo, la clasificación a la Libertadores.

Es que la regla de la Conmebol, el equipo clasificado debe pertenecer a la Primera División y en esta temporada el Rojo Mallorquino perdió la categoría y volverá a la División Intermedia en el 2026.

Al respecto, Humberto Ovelar, expresó que las sensaciones no son buenas ya que hicieron un gran sacrificio por alcanzar la final y resumió en que la situación es injusta.

“No es buena (la sensación). Hicimos un sacrificio grande para llegar hasta acá, en todos los partidos viajamos, los cuatro partidos nos sacaron. El 2 de Mayo jugó dos en su casa, nosotros viajamos y jugamos. Es una sensación injusta, pero está en el reglamento”, tiró Ovelar en el programa Fútbol a lo Grande.

Ahora el foto se encuentra en lo que será el duelo frente a Olimpia y afirmó que pondrán un equipo respetable. El plan es evaluar a los jugadores y poner lo mejor para disputar el lance el sábado a las 17.00.

Redacción D10
