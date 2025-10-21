El Rojo mallorquino se aferra al milagro

El camino es muy complicado pero no imposible. El equipo de Humberto Ovelar tiene que ganar los cinco partidos que le quedan en el torneo. Pero con un agregado especial, en la fecha 19, se mide ante Recoleta (su rival directo) y deberá sacar una ventaja de tres goles en este duelo. Atendiendo que en el año se midieron tres veces 1 victoria del Canario 3-1 y posteriormente fueron dos empates.

De darse todas estas combinaciones y que Recoleta haya perdido todos los puntos en juego desde la jornada 18, será el Canario el que pierda la categoría. Ciertamente el panorama es muy complicado para los mallorquinos.