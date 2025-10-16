16 oct. 2025
General Caballero

General Caballero, obligado a ganar

General Caballero de Juan León Mallorquín ya no tiene margen de error en Primera División, por la fecha 17, recibirá hoy a Tembetary (18:30) en su estadio y la consigna es ganar o ganar.

Octubre 16, 2025 08:43 a. m. • 
Por Redacción D10
El cuadro Rojo lucha por su permanencia.

El Rojo mallorquino en caso de una derrota está sujeto a dos resultados para perder la categoría. Un empate entre Luqueño vs. Trinidense y también un empate entre Guaraní vs. Recoleta sentenciarán su retorno a Intermedia para el 2026, después de cuatro años de militancia en la máxima categoría.

La mala noticia es que General Caballero arrastra tres juegos sin victorias en el torneo (un empate y dos derrotas). En la última fecha cayó por 2-0 ante Trinidense, encuentro disputado en el estadio Martín Torres.

Mientras que su rival, el Rojiverde, que ya ha perdido la categoría hace dos fechas, llega con alta moral después de vencer al campeón vigente Libertad. El resultado fue de 2-1 en el estadio Luis A. Giagni en la ciudad de Villa Elisa.

La última pulseada entre el Nómada y el General mallorquino se disputó en la fecha 6 y fue victoria del Rojo por 1-0 en Villa Elisa.

