01 sept. 2025
General Caballero

Humberto Ovelar: “El equipo se desarmó tras el primer gol”

Humberto Ovelar, DT del Rojo mallorquino, analizó lo que dejó la derrota por 4-0 ante Guaraní.

Septiembre 01, 2025 12:21 p. m.
humberto ovelar julio césar cáceres_loro_62159807.jpg

Humberto Ovelar, DT de General Caballero de Juan León Mallorquín.

El estratega de General Caballero de Juan León Mallorquín, Humberto Ovelar, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a lo que fue el partido ante Guaraní, donde su equipo terminó cayendo por 4-0 en La Arboleda por la fecha 10 del torneo Clausura 2025.

El DT mallorquino lamentó el resultado y aseguró que el gol tempranero que marcó el Legendario cambió todos los planes.

“Se nos complicó de entrada, se desarmó el equipo con el primer gol, y después con la expulsión peor”, indicó.

Lamentó la dura lesión que sufrió su jugador Richard Cabrera y le deseó una pronta recuperación.

Con respecto a lo que viene, indicó que trabajarán de la mejor manera y buscarán volver a la senda del triunfo lo antes posible.

General Caballero de JLM se ubica con 11 puntos en la tabla de posiciones del Clausura. También está penúltimo en la tabla de promedio, en zona de descenso. Su próximo partido será este sábado de local ante Libertad desde las 18:30.

