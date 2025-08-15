14 ago. 2025
Copa Sudamericana

Hulk pone a soñar al Mineiro con los cuartos de final

Atlético Mineiro logró una remontada esperanzadora en Belo Horizonte al vencer este jueves por 2-1 al Godoy Cruz argentino en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuya serie se definirá el próximo 21 de agosto en el estadio Feliciano Gambarte.

Agosto 14, 2025 10:31 p. m.
Hulk le dio el triunfo a Mineiro.

El gol decisivo fue obra de Hulk, quien selló la victoria en los minutos finales y dejó al conjunto brasileño con ventaja de cara al partido decisivo en la ciudad de Godoy Cruz.

Santiago Andino abrió el marcador para los visitante en el minuto 36, el argentino Tomás Cuello empató para la formación brasileña en el 66 y Hulk le dio la victoria a los anfitriones en el minuto 89.

El resultado le da una ligera ventaja al Atlético Mineiro, que sellará su clasificación a los cuartos de final al menos con un empate en casa. Un triunfo del Godoy Cruz por un gol de diferencia llevaría la decisión a los penaltis.

Fue un encuentro intenso de principio a fin, con un fuerte marcaje del Mineiro y una mayor ofensiva de Godoy Cruz en el primer tiempo, que después logró igualar el Galo en casa.

Los errores del inicio obligaron al técnico Cuca a cambiar a casi la mitad de la titular del equipo anfitrión en el receso y el desespero de ambos equipos hizo que el encuentro terminara plagado de faltas en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Los argentinos consiguieron la ventaja en el minuto 36, tras un par de intentos, cuando Andino aprovechó un mal saque del paraguayo Junior Alonso para definir el gol sin contratiempos.

El Galo reaccionó con fuerza y diez minutos después Guilherme Arana aprovechó un rebote del portero Franco Petroli para meter el balón en la esquina de la red con un tiro cruzado que terminó anulado por el VAR.

El empate llegó en el minuto 66 con un vistoso gol de Cuello que tras una asistencia de Arana aprovechó la salida de Petroli para marcar el tanto igualador.

El gol revitalizó al Galo, que siguió presionando hasta que Hulk, a los 89 minutos, recibió en el área y definió con potencia para sellar el 2-1 definitivo.

Copa Sudamericana
El Aborigen va por un verdadero milagro
Guaraní recibe hoy, desde las 19:00, en La Nueva Olla de Cerro Porteño, a la Universidad de Chile, por el desquite de la repesca a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Julio 24, 2025 08:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Alianza Lima hace historia y elimina al Gremio de Villasanti
Alianza Lima elimina a Gremio y se medirá en octavos con Universidad Católica
Julio 24, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Once Caldas somete a San Antonio Bulo Bulo y enfrentará en octavos a Huracán
El Once Caldas goleó 4-0 este miércoles al San Antonio Bulo Bulo en el partido de vuelta del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana, con lo que el resultado global de la serie fue 7-0, y enfrentará en octavos de final a Huracán.
Julio 24, 2025 07:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Bolívar repite la dosis a Palestino y se cita con Cienciano en octavos
Bolívar goleó este miércoles por 0-3 a Palestino en Santiago como hace ocho días lo hizo por 3-0 en La Paz y sin apremio alguno selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se citará con el Cienciano peruano.
Julio 24, 2025 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Central Córdoba sella su boleto a octavos y se cita con Lanús
Central Córdoba selló este martes su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer en Montevideo a Cerro Largo por 0-3 y en la próxima ronda se pondrá cara a cara con Lanús en un duelo de argentinos.
Julio 23, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
América supera al Bahía y jugará en octavos de Sudamericana contra Fluminense
El extremo venezolano Jhon Murillo y el atacante colombiano Yojan Garcés dieron este martes la clasificación al América de Cali, que venció 1-0 al Bahía en el partido de vuelta del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana y enfrentará en octavos de final a Fluminense.
Julio 23, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
