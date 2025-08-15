Hulk pone a soñar al Mineiro con los cuartos de final

El gol decisivo fue obra de Hulk, quien selló la victoria en los minutos finales y dejó al conjunto brasileño con ventaja de cara al partido decisivo en la ciudad de Godoy Cruz.

Santiago Andino abrió el marcador para los visitante en el minuto 36, el argentino Tomás Cuello empató para la formación brasileña en el 66 y Hulk le dio la victoria a los anfitriones en el minuto 89.

El resultado le da una ligera ventaja al Atlético Mineiro, que sellará su clasificación a los cuartos de final al menos con un empate en casa. Un triunfo del Godoy Cruz por un gol de diferencia llevaría la decisión a los penaltis.

Fue un encuentro intenso de principio a fin, con un fuerte marcaje del Mineiro y una mayor ofensiva de Godoy Cruz en el primer tiempo, que después logró igualar el Galo en casa.

Los errores del inicio obligaron al técnico Cuca a cambiar a casi la mitad de la titular del equipo anfitrión en el receso y el desespero de ambos equipos hizo que el encuentro terminara plagado de faltas en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Los argentinos consiguieron la ventaja en el minuto 36, tras un par de intentos, cuando Andino aprovechó un mal saque del paraguayo Junior Alonso para definir el gol sin contratiempos.

El Galo reaccionó con fuerza y diez minutos después Guilherme Arana aprovechó un rebote del portero Franco Petroli para meter el balón en la esquina de la red con un tiro cruzado que terminó anulado por el VAR.

El empate llegó en el minuto 66 con un vistoso gol de Cuello que tras una asistencia de Arana aprovechó la salida de Petroli para marcar el tanto igualador.

El gol revitalizó al Galo, que siguió presionando hasta que Hulk, a los 89 minutos, recibió en el área y definió con potencia para sellar el 2-1 definitivo.