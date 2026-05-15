Olimpia se reencuentra con el triunfo

Olimpia llevó su juego ante Recoleta a Capiatá donde intentó volver a sumar de a tres. Con el título en el bolsillo, el técnico Pablo Sánchez paró un equipo no tan titular, debido al choque clave por Copa Sudamericana que tendrá en la semana. Misma situación pasó por el Canario con el entrenador Jorge González.

Obviamente que conseguir el campeonato significó una gran alegría para todos los olimpistas, pero la falta de triunfos posteriores y la forma de juego generaron cierta incomodidad y el propio DT lo dejó saber.

En Capiatá, Olimpia controló la pelota aunque no supo romper la sólida defensa de Recoleta. La primera acción clara la tuvo Allan Wlk a los 29’, pero la intervención de Sebastián Lentinelly impidió el tanto. Previamente, el Canario había insinuado en dos ocasiones.

El empate se rompió a los 38’ y el grito de gol fue franjeado. Tras un centro pasado de Romeo Benítez, Rubén Lezcano bajó el balón para un Eduardo Delmás que conectó de cabeza para el 1-0. Olimpia pareció animarse ya que minutos después acarició el segundo en dos acciones sucesivas.

Para la segunda mitad, Recoleta salió más decidido y a los 51’ emparejó el marcador. Giussepe Guggiari controló un centro de Kevin Parzajuk y definió con un tiro potente que sacudió las redes del arco decano.

Con relación al primer tiempo, el complemento tuvo más emociones en los arcos. A los 61’, un penal le dio la posibilidad a Olimpia de pasar nuevamente al frente y así lo hizo. Adrián Alcaraz definió esquinado para el 2-1 transitorio. A los 67’ y desde un ángulo cerrado, el cabezazo de Allan Wlk se transformó en el 2-2.

Olimpia tuvo la pelota y Recoleta el contragolpe. La imprecisión de Giussepe Guggiari le privó a su equipo de llegar al tercero: a los 75’, en una escena similar a la de su gol, definió por encima del arco y poco después finalizó mal un contraataque bastante prometedor.

Mediante las variantes, Olimpia se reencontró con el triunfo. Hugo Sandoval definió el juego a los 90’ y el Decano se reencontró con el triunfo en el plano local. Así, el campeón del Apertura 2026 se enfoca de inmediato en el choque contra el Vasco da Gama, clave en su futuro en la Copa Sudamericana. Por su parte, Recoleta deberá visitar al Deportivo Cuenca.