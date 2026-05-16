16 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Ariel Holan apunta todo a la Libertadores

Tras caer ante el Sportivo Trinidense, Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño, quiso “dar vuelta la página rápidamente y pensar en el partido de copa”.

Mayo 16, 2026 10:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Ariel Holan

Ariel Holan, DT de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño cayó ante el Sportivo Trinidense, pero su entrenador Ariel Holan no quiso profundizar mucho este juego. “No hay mucho para decir del partido, dar vuelta la página rápidamente y pensar en el partido de copa y poner toda la energía en la copa y esperar que el campeonato se termine lo antes posible”, aseveró.

Los resultados en el campeonato no han sido buenos, en la copa es al revés (…) Nos tocó una zona completa y el equipo lo va llevando muy bien, competitivamente. Es difícil jugar copa y campeonato y sobre todo en la situación estructural que encontré el equipo, con mucha disparidad de forma física dentro del mismo plantel y con muchos jugadores lesionados que restan posibilidades de roles, funciones y demás”, indicó en conferencia de prensa.

Lo dije muchas veces, jugar copa y campeonato no es fácil en Sudamericana y mucho menos en la realidad que encontramos el equipo, con muchos jugadores lesionados y los que se iban recuperando con poco nivel físico para poder sostener dos torneos”, recordó.

Dentro de todo este combo complejo, estamos en búsqueda de una identidad de juego. Lo que para el nivel local alcanza, a nivel internacional, para ser realmente competitivos, hay que profundizar nuestra identidad de juego. En el desarrollo de la misma van a haber errores, van a haber recaídas, van a haber partidos que lo vamos a hacer muy bien, sobre todo con el casi nulo proceso de entrenamiento”, sostuvo.

Cerro Porteño está segundo en la Copa Libertadores, un punto por debajo del Palmeiras, su rival de turno, mientras que en el Torneo Apertura está a 11 unidades del campeón Olimpia.

Cerro Porteño Ariel Holan Copa Libertadores
Redacción D10
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