Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
02 feb. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Burgos
Paraguayos en el Exterior
Hugo Cuenca cambia de club en el viejo continente
El delantero paraguayo Hugo Cuenca deja el Genoa de Italia para continuar su carrera en un equipo de la segunda división del fútbol español.
Febrero 02, 2026 05:27 p. m.
·
Redacción D10