02 feb. 2026

Burgos

Paraguayos en el Exterior
Hugo Cuenca cambia de club en el viejo continente
El delantero paraguayo Hugo Cuenca deja el Genoa de Italia para continuar su carrera en un equipo de la segunda división del fútbol español.
Febrero 02, 2026 05:27 p. m.
Redacción D10