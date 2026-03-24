Histórica cumbre del deporte en Asunción

El equipo de trabajo de la Secretaría Nacional de Deportes avanza en la organización de la Cumbre del Deporte 2026, encuentro de autoridades del deporte continental que por primera vez tendrá lugar en nuestra capital.

Asunción se alista para convertirse en el epicentro del deporte continental, del 4 al 6 de mayo, consolidándose como un espacio estratégico para el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de las políticas públicas deportivas en América.

En la fecha, se llevó a cabo una reunión clave con representantes de diversas embajadas acreditadas en el país, cuyos Estados tendrán participación activa en la Cumbre.

Durante el encuentro, se presentaron detalles logísticos vinculados a la organización del evento, incluyendo aspectos operativos, agenda de actividades y coordinación institucional, fortaleciendo así el trabajo conjunto de cara a una convocatoria de alto nivel.

Con miras a este importante evento, el equipo técnico de la Secretaría Nacional de Deportes ha venido desarrollando una serie de reuniones de coordinación, avanzando en la planificación integral de la Cumbre y afinando todos los aspectos organizativos necesarios para garantizar su éxito.

La Cumbre del Deporte Asunción 2026

En el marco de la Asamblea General del Consejo Americano del Deporte, así como de las reuniones de los principales bloques regionales como CONSUDE, CONCECADE y CID, este encuentro reunirá a autoridades, expertos y referentes del ámbito deportivo público y social de todo el continente.

Bajo el lema “Integración que transforma al deporte”, la Cumbre 2026 se proyecta como un espacio de intercambio de experiencias, construcción de consensos y generación de nuevas estrategias que impulsen el desarrollo del deporte en la región.

Con la histórica llegada del encuentro a nuestro país, la SND buscará posicionar al Paraguay como un actor relevante en la vitrina deportiva internacional.

Con una agenda que abordará temas clave para el presente y futuro del deporte, Asunción se prepara para recibir a líderes del continente en un evento que marcará un nuevo hito en la cooperación deportiva regional.