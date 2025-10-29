Venezuela vence a Paraguay y sella su primera victoria en Liga de Naciones Femenina

La Vinotinto femenina se alzó con el triunfo con goles de la delantera del Levante Raiderlin Carrasco y la centrocampista del Atlético de Madrid Gabriela García y, con cuatro puntos, se ubicó cuarta de la clasificación.

Por la Albirroja, que encadenó su segunda derrota, solo pudo descontar la capitana Lice Chamorro, también del Levante.

En un duelo marcado por la lluvia incesante, en el estadio la Huerta de Asunción, las venezolana abrieron el marcador en el minuto 20 de la mano de Carrasco que conectó un pase de cabeza de Gabriela García, quien en adelante acechó durante todo el duelo el arco de Soledad Belotto.

En los primeros minutos a las paraguayas les costó crear situaciones claras yChamorro y Camila Arrieta no lograban romper el bloque defensivo rival.

La guardameta venezolana Nayluisa Cáceres impidió el empate al detener con firmeza un bombazo de la delantera del Pumas mexicano Fátima Acosta.

Para el minuto 38, Chamorro anotó el gol de la igualdad, con una definición de cabeza, luego de atrapar un centro certero que envió desde la derecha Arrieta.

Apenas comenzó el segundo tiempo, el equipo guaraní se volcó de lleno al ataque y celebró un tanto de Arrieta que aprovechó un rebote de la arquera venezolana, quien previamente atajó un cabezazo de Acosta, pero el gol fue anulado por la árbitra Dione Rissios.

Un mal cálculo de la defensa paraguaya luego de un tiro de esquina permitió a Gabriela García aparecer junto al palo izquierdo para poner el 1-2 en el minuto 69 en una definición que dejó paralizada a la Belotto.

En la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina, pactada el 28 de noviembre próximo, la selección paraguaya enfrentará a Uruguay y Venezuela a Ecuador.

