Lukaku volverá a entrenarse más de dos meses después

El belga Romelu Lukaku, delantero del Nápoles que sufrió el 14 de agosto una lesión de alto grado en el recto femoral de su muslo izquierdo, volverá a entrenar esta semana tras dos meses y medio alejado de los terrenos de juego.

Romelu Lukaku aún no debutó en Serie A en lo que va de la temporada.

“Lukaku regresa esta semana. Esperamos recuperarlo pronto”, confirmó Grabiele Oriali, dirigente deportivo del Napoli, a DAZN antes del duelo de Serie A ante el Lecce.

Lukaku, después una consulta con un equipo médico, decidió no operarse y seguir una terapia conservadora no invasiva.

La lesión le impidió debutar en Serie A en lo que va de campaña y por el momento no pudo jugar 11 partidos con su club y 4 con la selección belga.

El delantero, titular indiscutible bajo las órdenes de Antonio Conte, su principal valedor, fue clave en la consecución del ‘Scudetto’ la pasada campaña con 14 goles y 10 asistencias.

Su lesión dejó al Napoli con el italiano Lorenzo Lucca como única alternativa, por lo que el club acudió al mercado de verano en los últimos días para firmar al danés Rasmus Hojlund.

