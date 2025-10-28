28 oct. 2025
Fútbol Internacional

Nápoles en lo más alto de la Serie A

El Nápoles se ha colocado tres puntos por delante en la cima de la Serie A, este martes, al menos durante un par de horas, después de que un cabezazo de Frank Anguissa en la segunda parte le diera un ajustado triunfo 1-0 sobre el Lecce.

Octubre 28, 2025 06:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Nápoles.jfif

El autor del único tanto Frank Anguissa (d) festeja con su compañero Elmas.

Foto: Prensa Nápoles

Este martes, Nápoles se adueñó de la punta de la Serie A (21 puntos), al menos durante un par de horas, gracias a un cabezazo de Frank Anguissa en la segunda mitad (69') le diera el 1-0 sobre el Lecce, prolongando el pobre registro de los salentinos en casa a solo una victoria en liga en 15 partidos.

En cuanto al partido, los Azzurri han dominado la posesión en el primer cuarto de hora y han estado cerca de adelantarse cuando Mathías Olivera ha cabeceado desviado desde muy cerca. Después de un inicio cauteloso, el Lecce fue ganando terreno en el partido y Medon Berisha desperdició una buena ocasión al rematar fuera desde la frontal del área. En el otro área, Olivera vio cómo su disparo cruzado era detenido por el partero.

El Nápoles ha aprovechó ese respiro y el equipo de Antonio Conte se ha adelantó en el minuto 69, cuando una falta ejecutada por David Neres fue cabeceada al segundo palo por Anguissa, que ha firmado su cuarto gol en la Serie A en la temporada.

El Lecce intentó reaccionar en busca del empate en los minutos finales, pero a pesar de tener el balón en campo rival, la defensa visitante resistió la presión y ha aseguró su sexta victoria consecutiva fuera de casa en los duelos directos entre estos equipos.

Nápoles Lecce
Redacción D10
