28 oct. 2025
La ‘Juve’ se fija en Spalletti

El italiano Luciano Spalletti, exentrenador de Inter, Roma o Napoli, además de exseleccionador ‘azzurro’, es la primera opción de la Juventus para sustituir al croata Igor Tudor.

Octubre 28, 2025 
Por Redacción D10
spalletti.jpg

Luciano Spalletti, en el ojo de la Juventus.

Tras los descalabros recientes de Thiago Motta e Igor Tudor, asoma en Turín Luciano Spalletti, el hombre que guio al Nápoles a la conquista del tercer ‘Scudetto’ de su historia pero que luego no cuajó con la ‘Nazionale’, en lo que fue su última experiencia en los banquillos, destituido tras la abultada derrota ante Noruega (3-0), en la fase de clasificación al próximo mundial.

El técnico, según desvelaron los medios locales, expresó su total disponibilidad a hacerse cargo de la ‘Vecchia Signora’, pero su intención no es la de firmar solo hasta final de temporada.

La directiva juventina ya se puso en contacto con el técnico, según las misma fuentes, y este martes hay previsto un encuentro entre las partes para discutir el acuerdo.

Este miércoles, la ‘Juve’ juega en casa ante el Udinese y será el Massimiliano Bambrilla, entrenador del segundo equipo, el que lidere desde el banquillo, independientemente de que se llegue antes a un acuerdo.

Pese a todo, la ‘Juve’ tiene otros dos nombres en mente en caso de no alcanzar un acuerdo con Spalletti: los italianos Roberto Mancini, también exseleccionador, y Raffaele Palladino, ex de la ‘Fiore’ y Monza.

Spalletti no es una opción que convenza al máximo a los aficionados juventinos por su pasado como entrenador del Nápoles, con el que el técnico toscano tiene un vínculo tan especial que incluso lleva tatuado su escudo y el número 3 en referencia al tercer ‘Scudetto’ de la historia partenopea.

De igual manera, los aficionados del Nápoles ven como una posible traición la llegada de Spalletti a la ‘Juve’, pues en varias ocasiones aseguró que no quería volver al Estadio Diego Armando Maradona como rival.

“No quiero entrenar a ningún equipo que no sea el Nápoles. Hay cicatrices que marcan una existencia. Este tatuaje es mi cicatriz de por vida”, dijo en su última rueda de prensa como entrenador del Nápoles.

En su palmarés como técnico figuran, además del mencionado ‘Scudetto’, dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia, ganadas todas con el Roma; y dos títulos ligueros rusos, una copa rusa y una supercopa rusa con el Zenit de San Petesburgo. EFE

