Benzema ‘elimina’ a Cristiano de la King Cup saudí

e martes para los cuartos de final el Al Qadisiya del técnico español Míchel, que venció por 3-1 al Al Hazem, con un doblete del mexicano Julián Quiñones y el gol del argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui.

El Al Hilal, que dirige el transalpino Simone Inzaghi, logró igualmente su pase a la siguiente ronda tras vencer por la mínima (0-1) al Al Okhdood gracias al gol del brasileño Marcos Leonardo.

- Resultados de octavos de final de la King Cup (martes):

Al Qadisiya 3-1 Al Hazem

Al Shabab 1-0 Al Zulfi

Al Okhdood 0-1 Al Hilal

Al Nassr 1-2 Al Ittihad.