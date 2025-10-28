28 oct. 2025
Fútbol Internacional

Benzema ‘elimina’ a Cristiano de la King Cup saudí

El Al Ittihad del francés Karim Benzema eliminó este martes al Al Nassr del portugués Cristiano Ronaldo tras vencer por 1-2 en los octavos de final de la King Cup de Arabia Saudí.

Octubre 28, 2025 05:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Karim Benzema

Karim Benzema y su equipo avanzaron a la otra ronda.

Foto: Gentileza - Al Ittihad

e martes para los cuartos de final el Al Qadisiya del técnico español Míchel, que venció por 3-1 al Al Hazem, con un doblete del mexicano Julián Quiñones y el gol del argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui.

El Al Hilal, que dirige el transalpino Simone Inzaghi, logró igualmente su pase a la siguiente ronda tras vencer por la mínima (0-1) al Al Okhdood gracias al gol del brasileño Marcos Leonardo.

- Resultados de octavos de final de la King Cup (martes):

Al Qadisiya 3-1 Al Hazem

Al Shabab 1-0 Al Zulfi

Al Okhdood 0-1 Al Hilal

Al Nassr 1-2 Al Ittihad.

Karim Benzema Cristiano Ronaldo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Facundo Zabala
Fútbol Internacional
Facundo Zabala no seguiría en Independiente
Desde Argentina indican que Facundo Zabala no continuaría en Independiente ya que no está bien considerado por el entrenador Gustavo Quinteros. ¿Podría volver a Olimpia?
Octubre 27, 2025 03:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Mascherano Messi.jpg
Fútbol Internacional
Messi, entre los finalistas del once de FIFPro 2025
El argentino Leo Messi, el ecuatoriano William Pacho, el brasileño Raphinha o el uruguayo Federico Valverde figuran entre los 26 finalistas candidatos a integrar el mejor once de FIFPro de 2025, que se conocerá el 3 de noviembre.
Octubre 27, 2025 03:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Colombia - Argentina
Fútbol Internacional
Las jugadoras finalistas de 11 FIFPRO 2025
El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO anunció este lunes las jugadoras finalistas del 2025.
Octubre 27, 2025 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
alderettt.png
Fútbol Internacional
El Sunderland, un milagro de 200 millones de euros
A Wilson Isidor le preguntaron en una entrevista tras vencer al Chelsea en qué posición de la liga están. “Tenemos 17 puntos, no sé, cuartos o quintos”, respondió antes de que su cara cambiara completamente al decirle que estaban segundos. “Wow”, añadió el delantero, incrédulo ante el milagro que un recién ascendido como el Sunderland está protagonizando en estas nueve primeras nueve jornadas de Premier League.
Octubre 27, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Kevin De Bruyne
Fútbol Internacional
Kevin De Bruyne, lesionado hasta 2026
El belga Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, no volverá a jugar hasta inicios de 2026 debido a la lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió ante el Inter de Milán, nada más convertir desde los once metros el primer gol del duelo.
Octubre 27, 2025 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
20251026_143914.jpg
Fútbol Internacional
Real Madrid se queda con el clásico español
Real Madrid venció 2-1 al Barcelona y se adueñó del superclásico español disputado en el estadio Santiago Bernabéu.
Octubre 26, 2025 02:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más