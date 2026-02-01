Paraguayos con doble oro y plata en el torneo juvenil de golf en Lima

Marcelo Ruiz en varones y Victoria Livieres en Damas, alcanzaron el podio obteniendo la medalla de oro y plata respectivamente en el marco del Torneo Internacional de Menores 2026, Copa Enrique Grau que se disputó en Lima, Perú.

Ruiz se alzó con la presea dorada en la categoría juvenil varones, completando un gran recorrido, mientras que en el equipo de mixtos, haciendo pareja con Victoria Livieres también alcanzó lo más alto del podio para quedarse con la presea dorada.

A su vez en la modalidad femenina, Livieres cumplió una gran actuación alcanzando la segunda posición para obtener la medalla de plata.

Marcelo que ya había intentado subir al podio sin poder lograrlo en las primeras competencias internacionales del 2026 como fueron el Orange Bowl en los Estados Unidos, el Sudamericano de Nordelta y otro evento continental amateur en Tigre, provincia de Buenos Aires (donde Erich Fortlage quedó con medalla de bronce) y el LAAC en Lima, Perú.