Habrá acción en la Copa de Oro de fútbol de salón

Este martes continúa la Copa de Oro de fútbol de salón donde la Serie B está más candente que nunca en busca de la clasificación.

Hoy chocan Nuestra Señora de la Asunción vs. Artemios en el Fomento de Barrio Obrero, juego televisado; La Merced vs. Simón Bolívar en el Complejo José Meza de Ñemby y Villeta FC vs. Deportivo Primor. Fecha libre le corresponde al por ahora solitario puntero 29 de Setiembre.

Las posiciones en la Serie B: 29 de Setiembre 14 puntos, NSA y La Merced 13, Artemios 12, Simón Bolívar 10, Villeta 7 y Primor 3. Clasifican al Cuadrangular Semifinal los cuatro primeros equipos de cada serie.