11 nov. 2025
Paraguayas logran la Libertadores de futsal

El Taboão Magnus de Brasil logró el título de campeón en la Copa Libertadores femenina de futsal FIFA que se disputó en Luque, contando en su plantel con tres jugadoras paraguayas.

Noviembre 11, 2025 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay futsal_64102478.jpeg

Entre las mejores. Las hermanas Brítez y Claudia Romero.

Las guaraníes Claudia Romero y las hermanas Andrea Lorena Brítez y Andrea Paola Brítez integraron el plantel del equipo de Brasil, que en la final se impuso al All Boys de Argentina por 3-2. La paraguaya Andrea Paola Brítez anotó en la final un gol, alcanzando un registro de 5 anotaciones en el certamen.

El equipo de Brasil tuvo un paso importante en el torneo, venciendo en todas sus presentaciones para adjudicarse el título de campeón por segunda vez en su historial.

El plantel: Do Nascimento Flaviani, Lorena Brítez, Paola Brítez, Luana Verucia, Natalia dos Santos, Regiane Silva, Gabrielly Delmontes, Emyli Cabrera, Claudia Romero, Alana Alencar, Adrielle Marques, Ana Ribeiro, Gabriela Machado y María de Oliveira.

A su vez, Sport Colonial se quedó con la medalla de bronce, luego de vencer al Peñarol de Uruguay en el compromiso por el podio.

