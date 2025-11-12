Paraguay se alista para el Sudamericano de fútbol de salón

La Albirroja de fútbol de salón inició sus tareas con miras a lo que será el Sudamericano de selecciones a disputarse del 1 al 6 de diciembre en el municipio de Sopó, en el norte de Bogotá, Colombia.

Paraguay es vigente campeón del mundo de fútbol de salón en México 2023 y tras casi dos años de inactividad, la Asociación Mundial de Futsal vuelve a organizar un certamen internacional a nivel de selecciones en categoría Mayores.

El entrenador de la Selección Paraguaya es el Maestro Andrés ‘Paté’ Bogado, que citó a un total de 13 salonistas que son los siguientes: José “Guazú” Ortiz y Hugo Urquiza (arqueros), Víctor López, Diego Flores, Cristian Ascona, Rolando Ascona, Héctor Hellman, Daniel Benítez, Hugo Acosta, Julio Rodas, Paulo Rodríguez, Alejandro Núñez y Ramón Mongelós.

La delegación albirroja viajará con destino a Sopó el próximo sábado 29 de noviembre buscando obtener el título sudamericano a nivel de selecciones que vuelve tras 11 años de ausencia.