Djokovic renuncia a las Finales ATP

Será, por tanto, el italiano Lorenzo Musetti, precisamente su víctima en la final de Atenas, el que ocupe su puesto, al ser el primer reserva, en el grupo Jimmy Connors en el que está también el español Carlos Alcaraz.

"¡Nos vemos en Turín, Muso! La retirada anunciada por Novak Djokovic tras la final de Atenas significa que Lorenzo entra automáticamente en las Finales ATP”, informó la Federación Italiana de Tenis (FITP).

Por primera vez, Italia tendrá dos clasificados en el torneo de individuales y dos en el de dobles. Musetti se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz el lunes, no antes de las 14.00 (13.00 GMT).

El serbio, tenista que más veces ha levantado la Copa de Maestros (7), se bajó por segunda vez consecutiva. Pese a que el presidente de la FITP asegurara hace días la presencia de ‘Nole’, el histórico tenista desmintió la información y renunció una vez terminado el torneo de Atenas.

Djokovic a sus 38 años, se convirtió con la victoria a Musetti, en el tercer jugador de la historia con más títulos por detrás, solo, de Roger Federer, que acabó su carrera con 103, y del estadounidense Jimmy Connors, que acumuló 109. EFE