Colonial gana y apunta a los cuartos de final

Sport Colonial venció al PKS Futsal de Ecuador por 3 a 0, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina de Futsal, que se cumple en Luque.

Las colonialistas consiguieron un triunfo clave para posicionarse en zona de clasificación y buscarán el pase a los cuartos de final del torneo enfrentando al equipo Víctor Muriel de Bolivia, que se jugará el miércoles 5 desde las 18:00 en el Complejo Suma de la Conmebol. Por la misma serie se enfrentan PKS Futsal vs. Peñarol (16:00).

Previamente, el representativo guaraní había debutado con derrota ante el Peñarol de Uruguay por 6 a 1, logrando su primera victoria en su segunda presentación ante la Universidad de Chile por el marcador de 2-1. Posiciones: Peñarol 7 puntos, Colonial 6, Universidad de Chile 4, PKS Futsal 3 y Víctor Muriel 3.

En el Grupo B se completa también la fase con los compromisos entre: Talentos de Colombia vs. Tigres Futsal de Venezuela y Tabao Magnus de Brasil vs. All Boys de Argentina. La ronda de competición inicia a las 12:00, en Luque. Posiciones: Magnus 9 puntos, All Boys 7, Talentos 4, Tigres 3 y Deportivo JAP 0.