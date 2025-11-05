05 nov. 2025
Otros Deportes

Autos Antiguos: Se viene el Rally de Villarrica

Las autoridades del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) presentaron oficialmente el Rally de Villarrica.

Noviembre 05, 2025 04:46 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-05 at 2.51.12 PM.jpeg

Todo está listo para vivir una fiesta en Villarrica.

Foto: Gentileza

El tradicional Rally de Villarrica 2025 será válido tanto por la cuarta fecha del Campeonato Codasur de Turismo Histórico como por la quinta cita del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos.

Para la semana que viene se aguarda la llegada de las tripulaciones y máquinas extranjeras que competirán en la prueba.

El viernes 14 de noviembre se llevará a cabo la verificación técnica y de seguridad de 10:00 a 17:00, mientras que a las 19:30 será la reunión de pilotos y la largada simbólica está marcada para las 20:30 en las Plaza de los Héroes.

El sábado 15 de noviembre se desarrollará la primera etapa. La largada del primer auto en competencia será a las 09:00 y la llegada está prevista para las 17:00. Las tripulaciones pasarán por Ñumi, Caazapá, Dr. Moisés Bertoni, Yegros, General Artigas y Coronel Bogado, ida y vuelta, completando 400 kilómetros.

eeerrr.jpeg

La segunda etapa será el domingo 16, nuevamente largando a las 09:00 y llegando a las 17:00, pasando por Coronel Oviedo, Caaguazú, Yhú, Vaquería y Curuguaty, ida y vuelta, recorriendo 430 kilómetros.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 2.51.12 PM (1).jpeg

Esa misma noche se llevará a cabo una cena de confraternidad y la premiación en el Hotel Villarrica Palace.

Autos antiguos Rally Villarrica
Más contenido de esta sección
IMG-20251026-WA0040.jpg
Otros Deportes
Gustavo Saba, campeón del Rally del Chaco por primera vez
Gustavo Saba hizo historia al remontar en el final y terminar ganando por primera vez en su carrera la edición número 50 del Rally del Chaco.
Octubre 26, 2025 01:16 p. m.
 · 
Redacción D10
G4IYkPYWQAAqCw5.jpg
Otros Deportes
En marcha la tercera y última etapa del Transchaco Rally
Acaba de iniciar la tercera y última etapa del Trnaschaco Rally 2025 donde conoceremos al ganador de la edición número 50 de la competencia.
Octubre 25, 2025 10:36 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-24 at 16.19.21.jpeg
Otros Deportes
En marcha la segunda etapa del Rally del Chaco
Se puso en marcha este sábado la Etapa 2 del Transchaco Rally 2025.
Octubre 25, 2025 02:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Houston Rockets v Atlanta Hawks
Otros Deportes
Durant seguirá con los Rockets
Kevin Durant, estrella de los Houston Rockets, alcanzó un acuerdo con su equipo para una extensión de contrato de dos años y 90 millones, pese a ser elegible para uno de 120 millones, según informa este domingo la cadena ESPN citando fuentes del entorno del jugador.
Octubre 20, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
54866184138_6640e2bd78_k.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo es campeón
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se consagró ayer como campeón del ATP Challenger 75 de Curitiba, Brasil, al imponerse en la final al brasileño Pedro Boscardin Dias por 6-3 7-5, en 1 hora, 46 minutos de partido.
Octubre 20, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
G3kdsVYWUAESMkh.jpeg
Otros Deportes
Histórico batacazo a Brasil y clasificación
La Selección Paraguaya de Rugby, conocidos como “Los Yacarés”, completaron su histórica faena y así como en la ida en Asunción consiguieron vencer a Brasil en el juego de revancha y así lograr su pase al repechaje del Mundial.
Octubre 18, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más