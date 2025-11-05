Autos Antiguos: Se viene el Rally de Villarrica

El tradicional Rally de Villarrica 2025 será válido tanto por la cuarta fecha del Campeonato Codasur de Turismo Histórico como por la quinta cita del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos.

Para la semana que viene se aguarda la llegada de las tripulaciones y máquinas extranjeras que competirán en la prueba.

El viernes 14 de noviembre se llevará a cabo la verificación técnica y de seguridad de 10:00 a 17:00, mientras que a las 19:30 será la reunión de pilotos y la largada simbólica está marcada para las 20:30 en las Plaza de los Héroes.

El sábado 15 de noviembre se desarrollará la primera etapa. La largada del primer auto en competencia será a las 09:00 y la llegada está prevista para las 17:00. Las tripulaciones pasarán por Ñumi, Caazapá, Dr. Moisés Bertoni, Yegros, General Artigas y Coronel Bogado, ida y vuelta, completando 400 kilómetros.

La segunda etapa será el domingo 16, nuevamente largando a las 09:00 y llegando a las 17:00, pasando por Coronel Oviedo, Caaguazú, Yhú, Vaquería y Curuguaty, ida y vuelta, recorriendo 430 kilómetros.

Esa misma noche se llevará a cabo una cena de confraternidad y la premiación en el Hotel Villarrica Palace.