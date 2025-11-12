El “3” es el campeón de Primera

El equipo del “3” en la final se impuso a la Universidad Americana por 6-3 en la final única. Ambos finalistas son los ascendidos a la categoría Honor para la temporada 2026, que es la segunda del futsal paraguayo.

Convirtieron en la final: Moisés Aviles 2, Lucas Sánchez 2, Víctor Mora e Ivan Méndez para el 3 de Noviembre. A su vez, para el conjunto universitario convirtieron: Arnaldo Rodas, Álvaro Quiñónez y Walberto Villalba.

LOS MEJORES. Destacó en el torneo Walberto Villalba del Club Universidad Americana con 22 goles convertidos como máximo anotador.

El plantel del campeón del 3 de Noviembre estuvo integrado por: Matías Cardenas; Moisés Avilés, Iván Méndez, César Olmedo, Ezequiel Nozeret, Walter Piñanez, Lucas Sánchez, Alex López, Lionel Acosta, Víctor Mora, Jesús Escobar, Jorge Rojas, Santino Franco y Jorge Valdez. DT: Roberto Del Pozo.

