Habló el presidente del Vasco da Gama sobre Pablo Vegetti

Pablo Vegetti es el delantero de raza que quiere Cerro Porteño, pero el atacante aún tiene contrato con el Vasco da Gama y debe arreglar su salida del conjunto brasileño. No obstante, según comentó el presidente el cuadro de Río de Janeiro, el argentino todavía no comunicó.

En una nota para ESPN, Pedrinho, mandamás del Vasco de Gama, si el jugador tiene una oferta, “tiene que asumir que quiere salir. Lo que no puede hacer es invertir la situación como si nos estuviéramos deshaciéndonos de Vegetti y no es el caso”.

Explicó que en los hinchas se creó una narrativa como si desde el club quisieran deshacerse del argentino y reiteró que eso está alejado de la verdad, ya que la directiva considera que él es importante para el grupo.

“Si tiene algún interés en irse, tiene que decir que quiere irse. En el caso del Vasco, en el mío y en el del cuerpo técnico, el objetivo es que Vegetti se quede. Esto no significa que será titular, suplente o capitán, sino que permanecerá en el club hasta finales de 2026”, remarcó.