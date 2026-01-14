14 ene. 2026
Cerro Porteño

Habló el presidente del Vasco da Gama sobre Pablo Vegetti

Para el presidente del Vasco da Gama, el delantero Pablo Vegetti “forma parte del plantel2026”. Acotó que si le interesa irse a otro club, debe comunicarlo. Cerro Porteño lo pretende.

Enero 14, 2026 11:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti

Pablo Vegetti, jugador del Vasco da Gama.

Foto: Gentileza - Pablo Vegetti

Pablo Vegetti es el delantero de raza que quiere Cerro Porteño, pero el atacante aún tiene contrato con el Vasco da Gama y debe arreglar su salida del conjunto brasileño. No obstante, según comentó el presidente el cuadro de Río de Janeiro, el argentino todavía no comunicó.

En una nota para ESPN, Pedrinho, mandamás del Vasco de Gama, si el jugador tiene una oferta, “tiene que asumir que quiere salir. Lo que no puede hacer es invertir la situación como si nos estuviéramos deshaciéndonos de Vegetti y no es el caso”.

Explicó que en los hinchas se creó una narrativa como si desde el club quisieran deshacerse del argentino y reiteró que eso está alejado de la verdad, ya que la directiva considera que él es importante para el grupo.

“Si tiene algún interés en irse, tiene que decir que quiere irse. En el caso del Vasco, en el mío y en el del cuerpo técnico, el objetivo es que Vegetti se quede. Esto no significa que será titular, suplente o capitán, sino que permanecerá en el club hasta finales de 2026”, remarcó.

Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Roberto Fernández
Cerro Porteño
Con Gatito de titular, el posible onceno de Cerro Porteño
Cerro Porteño se mide esta tarde con Huracán en Uruguay y el entrenador Jorge Bava pondría a Roberto Fernández para el arranque.
Enero 13, 2026 02:24 p. m.
 · 
Redacción D10
rejala carlos_64039023.jfif
Cerro Porteño
Carlos Rejala presenta denuncia por amenaza
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, denunció que recibió amenazas graves.
Enero 13, 2026 01:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Enrique Biedermann
Cerro Porteño
Enrique Biedermann se suma a la lista de Blas Reguera
El actual directivo de Cerro Porteño, Enrique Biedermann, se une al movimiento liderado por Blas Reguera. El cargo a ocupar en caso de ganar las elecciones será el de miembro titular.
Enero 13, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
G-RL3OkXwAAvXL2.jpg
Cerro Porteño
Primera prueba en la Serie Río de la Plata para Cerro Porteño
Cerro Porteño debuta este martes en la Serie Río de la Plata en Uruguay enfrentando a Huracán en lo que será el primer amistoso oficial del supercampeón del fútbol paraguayo.
Enero 13, 2026 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
fgfdg.jpg
Cerro Porteño
Fabricio Domínguez: “Queremos salir campeones de nuevo”
Fabricio Domínguez, jugador de Cerro Porteño, tiene bien claro los objetivos para esta temporada 2026.
Enero 12, 2026 05:18 p. m.
vva.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava valora su plantel: “El primer refuerzo es mantener la base”
Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, habló este lunes antes de viajar a Uruguay para los amistosos por la Serie Río de la Plata.
Enero 12, 2026 04:30 p. m.
Carga Más