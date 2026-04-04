06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Haaland mete al City en semifinales de la FA Cup

El noruego Erling Haaland, con un ‘hat trick’, metió al Manchester City en las semifinales de la FA Cup al eliminar al Liverpool (4-0) y permite a Pep Guardiola soñar con un segundo título esta temporada.

Abril 04, 2026 10:52 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOL

Haaland aportó un tripete para el City.

Foto: AFP

El delantero nórdico se desquitó de sus últimos meses, no demasiado brillantes para un futbolista de su estilo, con un triplete para doblegar a los ‘Reds’ y poner aún más en entredicho a Arne Slot, al que solo le queda la Champions League para salvar la temporada.

Pese a un inicio bueno, en el que el Liverpool pudo adelantarse con un par de disparos de Dominik Szoboszlai y Hugo Ekitike, el City se adelantó cerca del descanso cuando Virgil Van Dijk derribó dentro del área a Nico O’Reilly y el árbitro Michael Oliver señaló penal.

Desde los once metros, Haaland se resarció del penal que falló esta temporada contra el propio Mamardashvili y adelantó a su equipo, para minutos después sentenciar el partido.

Antoine Semenyo, con una buena carrera hasta línea de fondo, puso un centro directo a la cabeza de Haaland que el delantero no falló.

Acabada la primera parte, el Liverpool se amparaba en soñar con una remontada épica, pero el City se encargó de aniquilarla nada más volver del descanso. Semenyo cambió el traje de asistidor por el de goleador e hizo el 3-0 para acabar de rematar la fiesta de los ‘Sky Blues’, que hace tres semanas se veían abocados a una temporada en blanco y ahora confían como mínimo en un doblete.

Tras conquistar la Copa de la Liga contra el Arsenal, están a dos partidos de levantar la FA Cup y con confianza renovada en pelear la Premier League hasta el final contra el Arsenal y sin la distracción de la Champions.

Para empeorar la tarde de los de Slot, el egipcio Mohamed Salah, en su primera aparición tras anunciar que se marcha a final de temporada, falló un penal ya con 4-0 en el marcador.

Haaland, además, completó su ‘hat trick’ y parece en su mejor estado para la recta final de temporada y para el Mundial.

Este sábado también buscarán su pase a las semifinales el Chelsea, contra el Port Vale, y el Arsenal, frente al Southampton.

- Ficha técnica:

4 - Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri (Nico, m.63), Bernardo, Cherki (Reijnders, m.71); Semenyo (Foden, m.71), Doku (Savinho, m.61) y Haaland (Marmoush, m.76).

0 - Liverpool: Mamardashvili; Gomez (Frimpong, m.62), Konaté,Van Dijk, Kerkez; Gravenberch (Mac Allister, m.67), Jones, Szoboszlai; Salah (Chiesa, m.77), Wirtz (Ngumoha, m.67) y Ekitike (Gakpo, m.67).

Goles: 1-0. Haaland, m.39, 2-0. Haaland, m45+2, 3-0. Semenyo, m.50, 4-0. Haaland, m.57

Árbitro: Michael Oliver amonestó a Gravenberch (m.24), Kerkez (m.65) y Konaté (m.87) por parte del Liverpool y a Rodri (m.34), Bernardo (m.67) y Nico (m.87) por parte del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la FA Cup disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). EFE

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