19 abr. 2026
Fútbol Internacional

Haaland acerca al City al título

El Manchester City venció a 2-1 al Arsenal y pone de cara el título de la Premier al equipo del español Pep Guardiola.

Abril 19, 2026 02:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Erling Haaland

Erling Haaland, goleador del Manchester City.

FOTO: EFE

Irrumpió Erling Haaland, casi desaparecido hasta ese momento, pasada por poco la hora de juego, justo cuando emergía el Arsenal, para devolver la ventaja al Manchester City y encarrilar una victoria (2-1) que pone de cara el título de la Premier al equipo del español Pep Guardiola.

La carrera por el título de la liga inglesa está en un pañuelo. El equilibrio es máximo. El Arsenal mantiene el primer puesto, pero con solo tres puntos de diferencia respecto al City que tiene un partido pendiente, ante el Crystal Palace en el Etihad, y que puede dar caza al cuadro de Londres en cuanto se ponga al día en el calendario.

La diferencia de goles general puede ser decisiva y marcar el destino final. Todo ello a falta de cinco jornadas por disputar. Los dos dependen de si mismos.

El título que parecía en la mano del cuadro de Mikel Arteta, citado en dos semanas con el Atlético Madrid para dirimir una de las semifinales de la Liga de Campeones, está ahora en el aire. La mala racha de los ‘gunners’ ha sido aprovechada por el Manchester City, que llega a este tramo final al alza. Al contrario que su rival.

El Arsenal, que lleva veintidós años sin ganar la Premier, solo ha ganado uno de sus seis últimos partidos, incluido el disputado en el Etihad, donde todo pudo pasar y que quedó definido por el acierto del noruego en la segunda parte.

Los ‘gunners’, que han perdido tres partidos seguidos en competiciones domésticas, se salvaron ya a los cuatro minutos en un error de David Raya que estuvo a punto de aprovechar Haaland, aunque fue Rayan Cherky el dolor de cabeza de los visitantes. Suyo fue un tiro a un palo en ese mismo minuto y el gol que abrió el marcador al borde del cuarto de hora.

En plena ida y vuelta, el francés aprovechó la acción gestada en un mal despeje de Piero Hincapie que recogió Matheus Nunes, que le dejó el balón. Chreky, dentro del área, sorteó a varios defensas y cruzó la pelota fuera del alcance de Raya.

Pero la ventaja le duró al City apenas tres minutos porque un gran error de Gianluigi Donnarumma devolvió al partido al conjunto de Arteta. En un saque de banda, la pelota le llegó al meta italiano. Presión de Havert, que se interpuso en el intento de golpeo del portero y la pelota se introdujo directamente en la red.

Después fue un ida y vuelta. Declan Rice evitó otro gol del City, a la media hora, y ya en la segunda parte se dejó ver Haaland, hasta ese momento desasistido. Primero con un tiro que dio en el poste derecho, tras un córner, y después con el gol, justo después de que el Arsenal se sacudiera el dominio ‘citizen’ con el que arrancó la segunda parte.

Donnarumma salvó un mano a mano con Kai Havertz en el minuto 60, en una contra, y después Eberechi Eze, desde la frontal, estrelló la pelota en un palo. La respuesta del City fue el gol del noruego.

No llegó Rodri a un centro de Doku, pero el balón cayó en los pies de Erlin Haaland, que ganó la espalda a Gabriel y soltó un tiro con la izquierda fuera del alcance de David Raya.

El Arsenal ya iba contra el reloj. A pesar de ello tuvo una gran ocasión de gol con un cabezazo de Gabriel desviado por O’Reilly que dio en un palo.

La tensión estalló en el tramo final, sobre todo entre Gabriel y Haaland, y se solventó con una amarilla para cada uno. Havertz, en el añadido, tuvo el empate con un cabezazo que se fue alto.

El partido clave por la Premier fue para el City, que acecha un título que se complica para un Arsenal al que se le ha hecho largo el tramo final del campeonato.

-- Ficha técnica

2 - Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Rodri (Nico, m.89); Antoine Semenyo (Nathan Ake, m.96), Rayan Cherki (Phil Foden, m.84), Bernardo Silva, Jeremy Doku (Savinho, m.88); y Erling Haaland.

1 - Arsenal: David Raya; Cristian Mosquera (Ben White, m.74), William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie; Martin Zubimendi (Viktor Gyokeres, m.84), Declan Rice; Noni Madueke (Gabriel Martinelli, m.46), Marin Odegaard, Eberechi Eze (Leandro Trossard, m.74); y Kai Havertz.

Goles: 1-0, m.16: Rayan Cherki; 1-1, m.18: Kai Havertz; 2-1, m.65: Erling Haaland.

Árbitro: Anthony Taylor. Mostró tarjeta amarilla a Cristian Mosquera y Gabriel, del Arsenal, y a Marc Guehi, Erling Haaland y Pep Guardiola, del Manchester City.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Premier League disputado en el Etihad Stadium de Manchester. EFE

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