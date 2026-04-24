Ramón Sosa convierte doblete de penales en Palmeiras

El extremo paraguayo Ramón Sosa fue titular y respondió con un doblete en el triunfo 3-0 del Palmeiras ante el Jacuipense por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa de Brasil.
Ambos goles de Ramón Sosa fueron desde el punto penal. El primero a los 9 de la primera parte y el segundo a los 11 minutos de la etapa complementaria. Además marcó un tanto que fue invalidado por posición adelantada.
El entrenador Abel Ferreira puso en cancha un plantel alternativo, donde también fue titular el paraguayo Mauricio que junto a Ramón Sosa se retiró a los 68 minutos.
La revancha se jugará el 13 de mayo a las 21:30 en cancha del Jacuipense y el que avance lo hará a la etapa de octavos de final de la Copa de Brasil.
