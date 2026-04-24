24 abr. 2026
Fútbol Internacional

Ramón Sosa convierte doblete de penales en Palmeiras

El paraguayo Ramón Sosa se hizo sentir con dos goles de penal en el triunfo del Palmeiras en la Copa de Brasil.

Abril 24, 2026 10:09 a. m. • 
Por Redacción D10
Ramón Sosa celebra su doblete con el Palmeiras.

El extremo paraguayo Ramón Sosa fue titular y respondió con un doblete en el triunfo 3-0 del Palmeiras ante el Jacuipense por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa de Brasil.

Ambos goles de Ramón Sosa fueron desde el punto penal. El primero a los 9 de la primera parte y el segundo a los 11 minutos de la etapa complementaria. Además marcó un tanto que fue invalidado por posición adelantada.

El entrenador Abel Ferreira puso en cancha un plantel alternativo, donde también fue titular el paraguayo Mauricio que junto a Ramón Sosa se retiró a los 68 minutos.

La revancha se jugará el 13 de mayo a las 21:30 en cancha del Jacuipense y el que avance lo hará a la etapa de octavos de final de la Copa de Brasil.

Alejandro Domínguez
Fútbol Internacional
Alejandro Domínguez se reúne con el presidente de Ecuador y la FIFA
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este jueves en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, a Gianni Infantino, presidente de FIFA y Alejandro Domínguez, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Abril 23, 2026 04:47 p. m.
Fútbol Internacional
Arbeloa le resta importancia al like de Mbappé a Mourinho
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, le restó importancia al like que dio su jugador Kylian Mbappé a la posibilidad de que Mourinho sea el sustituto del español en el banquillo madridista.
Abril 23, 2026 09:26 a. m.
Fútbol Internacional
Lamine se pierde lo que resta de Liga, pero no el Mundial
Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según ha confirmado el FC Barcelona.
Abril 23, 2026 09:12 a. m.
Fútbol Internacional
Se termina el sueño de Copa para Enciso
El Estrasburgo, con el delantero paraguayo Julio Enciso de titular y jugando el tiempo completo, cayó este miércoles por 2-0 frente al Niza en las semifinales de la Copa de Francia.
Abril 23, 2026 09:07 a. m.
Fútbol Internacional
El Burnley acompaña al Wolverhampton al Championship
El Burnley confirmó este miércoles su descenso al Championship (Segunda división inglesa) con su derrota contra el Manchester City (0-1).
Abril 23, 2026 07:55 a. m.
Fútbol Internacional
Enviado especial de Trump pide que Italia reemplace a Irán en el Mundial
Un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el próximo Mundial, revela el Financial Times (FT).
Abril 23, 2026 07:31 a. m.
