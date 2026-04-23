23 abr. 2026
Fútbol Internacional

Lamine se pierde lo que resta de Liga, pero no el Mundial

Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según ha confirmado el FC Barcelona.

Abril 23, 2026 09:12 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGO

Yamal sufrió una lesión en el último juego del Barcelona.

Foto: @AFP

El club catalán ha informado de que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de LaLiga, pero estará en disposición de jugar el Mundial con España. La selección española se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

En esos partidos, el Barça sumó cinco victorias -frente al Newcastle (1-2), el Valencia (6-0), el Getafe (3-0), el Oviedo (1-3) y el Slavia Praga (2-4)- y una única derrota, contra el Sevilla (4-1).

Lamine Yamal Barcelona Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Kane y Luis Díaz acercan al Bayern a otro título
El Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania con un ejercicio de superioridad infinitamente más amplio sobre el terreno, sobre todo en la primera parte, que en el marcador, con muchas ocasiones y poca efectividad, con un gol en el minuto 22 de Harry Kane aumentado en los instantes finales por Luis Díaz (0-2)
Abril 22, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Khvicha Kvaratskhelia
Fútbol Internacional
Partidazo de Kvaratskhelia y victoria del PSG
El Paris Saint-Germain (PSG) goleó al Nantes (3-0) y olvidó la derrota del último partido frente al Lyon, gracias a un partidazo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de un doblete, para colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre el Lens, segundo, a falta de cinco jornadas y un enfrentamiento directo.
Abril 22, 2026 04:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Serie A
Fútbol Internacional
Futbolistas aparecen en investigación sobre red de prostitución en Italia
Al menos 70 apellidos de jugadores figuran en la lista de “palabras clave” que utiliza la Fiscalía de Milán en la investigación sobre una presunta red de explotación y facilitación de la prostitución que prestaba servicio a futbolistas, incluidos de la Serie A, sin que ninguno esté siendo investigado.
Abril 22, 2026 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Morales.jpg
Fútbol Internacional
Pumas deberá ejecutar la opción por Morales
Elvio Rojas contó que Robert Morales cumplió con Pumas y el equipo mexicano deberá hacer uso de la opción de compra.
Abril 22, 2026 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Lewandowski
Fútbol Internacional
Juventus se suma a la puja por Lewandowski
Juventus de Turín se sumó a la puja por el delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, cuyo contrato con la entidad azulgrana finaliza a mediados de este año.
Abril 22, 2026 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Neymar
Fútbol Internacional
Confirman absolución de Neymar, Rosell y Bartomeu
El Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la absolución del exjugador del FC Barcelona Neymar y de los expresidentes de la entidad azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los delitos de corrupción.
Abril 22, 2026 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más