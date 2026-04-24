24 abr. 2026
Fútbol Internacional

Bareiro marca en la goleada de Boca

VIDEO. Adam Bareiro llegó a su sexto tanto con la camiseta de Boca Juniors tras anotar uno de los tantos enla goleada a Defensa y Justicia.

Abril 24, 2026 07:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Bareiro anotó el tercero del equipo y el sexto de su ciclo en Boca.

Foto: AFP

Boca Juniors goleó este jueves a domicilio por 0-4 a Defensa y Justicia en el comienzo de la decimosexta jornada del Clausura argentino y aseguró su lugar en octavos de final del torneo.Con goles de Milton Giménez (m.22), Alan Velasco (m.77), el paraguayo Adam Bareiro (m.81) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.92), el ‘Xeneize’ sumó su séptimo triunfo y aprovechó el impulso del triunfo del domingo en el superclásico.

Tras esta nueva victoria, Boca llegó a 27 puntos y comparte de manera provisional el liderato de la Zona A con Estudiantes de La Plata, que el sábado será local frente a Talleres de Córdoba, mientras que Vélez los escolta con 26 enteros a la espera del duelo del próximo lunes ante Unión de Santa Fe.

Entre tanto, en la Zona B el líder es el sorprendente Independiente Rivadavia, con 30 puntos, que el domingo será local contra Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino, mientras que sus escoltas con 26 unidades son River Plate, que el sábado será local frente a Aldosivi, y Argentinos Juniors, que el lunes visitará a Huracán.

Adam Bareiro Boca Juniors Fútbol Internacional
Redacción D10
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