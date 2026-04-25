25 abr. 2026
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Dani Vallejo sigue haciendo historia en Madrid

El tenista paraguayo Dani Vallejo venció 6-4 y 6-3 al número 21 del mundo Learner Thien y avanzó a la tercera ronda del ATP Masters de Madrid.

Abril 25, 2026 01:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dani Vallejo sigue haciendo historia en Madrid.

El paraguayo Dani Vallejo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras superar 6-4 y 6-3 al número 21 del mundo, el estadounidense Learner Thien.

En casi una hora y 20 minutos de juego, Valloejo superó al estadounidense Learner Tien por 6-4, 6-3 y sigue haciendo historia avanzando en el circuito ATP de Madrid.

Dani tuvo una actuación de altísimo nivel para conseguir el, hasta ahora, mejor triunfo de su carrera, imponiéndose ante el número 21 del mundo con autoridad y sin ceder sets. Un paso más en una semana soñada en la capital española y ojo porque el tenista paraguayo no se detiene y quiere ir por más.

En la tercera ronda, Dani Vallejo medirá al vencedor del duelo entre el italiano Flavio Cobolli y el argentino Camilo Ugo Carabelli que se encuentra en disputa.

Daniel Vallejo Tenis Madrid
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