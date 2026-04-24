24 abr. 2026
Fútbol Internacional

Italia sueña con Guardiola como seleccionador

El fútbol italiano sueña con la incorporación del español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, como seleccionador de la “Azzurra”, después de que el ‘calcio’ siempre haya estado en la mente del técnico y de que nunca haya descartado asumir un eventual cargo al frente de la selección transalpina.

Abril 24, 2026 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Pep Guardiola

Guardiola, entrenador del Manchester City.

La posibilidad de que Guardiola, con contrato hasta junio de 2027 en el club inglés, se convierta en seleccionador de Italia tras la dimisión de Gennaro Gattuso por no clasificarse al Mundial, ganó fuerza este viernes en medios italianos ante las dudas sobre el técnico y la intención de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) de iniciar un nuevo ciclo en la “Azzurra”.

El técnico español no descartó en el pasado la posibilidad de asumir el cargo al frente de Italia, un país muy presente en su trayectoria y en su memoria, tras su etapa como jugador en el Brescia y en el Roma, pese a que implicaría una rebaja salarial, según reveló La Gazzetta dello Sport.

Son muchos los aficionados y personalidades relevantes del fútbol los que han considerado esta opción como la mejor, entre ellos el exfutbolista Leonardo Bonucci, quien dijo que “si hay un verdadero deseo de empezar de cero”, él apostaría por Guardiola, “ya que significaría una renovación completa de todo lo que sucedió en el pasado”.

Además, la incertidumbre en torno a su posible renovación y al término de su contrato con el City, pese a que el catalán ha reiterado su intención de cumplir el acuerdo vigente hasta 2027, hicieron que esta opción ganara fuerza.

La posibilidad, siempre en el terreno de la hipótesis, no estaría exenta de dificultades, ya que Guardiola asumiría en un momento difícil para la FIGC, una federación que atraviesa una crisis sin precedentes y se encuentra en un momento clave para la renovación del ‘calcio’ y de su selección, con unas elecciones presidenciales programadas para el 22 de junio.

También entraría en juego el aspecto económico, ya que Guardiola tendría que aceptar una rebaja respecto a su contrato actual, aunque parte de su ficha podría ser asumida por un patrocinador, agregó la la Gazzetta.

Está por ver si el amor de Guardiola por Italia no se desinfla ante la crisis de la selección que no se ha clasificado para un Mundial desde hace 12 años y que tendrá que esperar hasta 2030 para volver a intentarlo.

Fútbol Internacional Italia
Redacción D10
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