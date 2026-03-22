22 mar. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Velázquez: “Estamos muy ansiosos”

Antes del viaje a Europa, el defensa Gustavo Velázquez se refirió a la Copa del Mundo. “Estamos muy ansiosos”, declaró el jugador de la Selección Paraguaya.

Marzo 22, 2026 05:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Velázquez

Gustavo Velázquez valoró el combo de amistosos.

Foto: Gentileza - APF

La delegación local de la Selección Paraguaya viajó este domingo para el combo de amistosos de la Albirroja y entre ellos se fue Gustavo Velázquez. El defensa no ocultó su emoción por la proximidad de la Copa del Mundo.

Estamos muy ansiosos por que llegue el Mundial y muy felices”, comentó en contacto con la prensa. “Estamos a dos, tres meses del Mundial y tenemos que aprovechar para medirnos y ver para qué estamos”, acotó. Paraguay debutará en la Copa del Mundo frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones, el 12 de junio.

Sobre su presente en Cerro Porteño, donde las lesiones lo estuvieron persiguiendo, Gustavo Velázquez dijo que ahora está “bastante bien. Lo pasé un poco mal. También reconozco que bajé un poco de rendimiento, pero a veces es difícil mantener una regularidad buena siempre, pero con trabajo se va a mejorar eso”.

Por último, con relación a los nuevos convocados como Gastón Olveira y Maurício Magalhães sostuvo que está “bastante bien. Cuánto más jugadores haya es bueno para todos nosotros porque hay competencia y nos vamos a exigir un poco más. Nadie tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo y si es para sumar, bienvenido sea”.

La Selección Paraguaya jugará el viernes 27 de marzo ante el combinado de Grecia y cuatro días después lo hará frente a Marruecos.

Selección Paraguaya Albirroja Gustavo Velázquez
Redacción D10
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