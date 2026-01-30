Gustavo Morínigo lamenta la falta de contundencia

Gustavo Morínigo, técnico de Rubio Ñu, expuso en charla con Fútbol a lo Grande su frustración tras el empate 1-1 ante Recoleta jugando de local en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad de Asunción.

El técnico ñuense lamentó la falta de contundencia. “Tuvimos oportunidades para convertir y no la pudimos concretar. Y si no hacés te hacen, es la ley del fútbol”, arrancó diciendo.

Sobre el tempranero gol de Fernando Martínez, dijo lo siguiente: “Fue un buen comienzo, el arquero de ellos hizo un gran trabajo en el primer tiempo. En el segundo fue más parejo”, indicó.

Siguiendo con su análisis, Morínigo reconoció que el resultado no fue el esperado. “Lamentamos el empate, pero el fútbol no es de merecimiento”, tiró.

Por último habló de los jugadores experimentados de su plantel. “Tenemos que ser realistas. Tenemos jugadores de experiencia que tenemos que cuidar. Lo más probable es que rotemos”, cerró.

La próxima fecha, la número 3 del torneo Apertura, Rubio Ñu enfrentará a Guaraní en el estadio Erico Galeano el domingo 1 de febrero a las 20:15.