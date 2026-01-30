30 ene. 2026
Rubio Ñu

Gustavo Morínigo lamenta la falta de contundencia

Gustavo Morínigo lamentó el empate de local ante Recoleta teniendo en cuenta las innumerables situaciones de gol que tuvo su equipo.

Enero 30, 2026 01:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Morínigo.jpg

Gustavo Morínigo, técnico de Rubio Ñu.

Gustavo Morínigo, técnico de Rubio Ñu, expuso en charla con Fútbol a lo Grande su frustración tras el empate 1-1 ante Recoleta jugando de local en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad de Asunción.

El técnico ñuense lamentó la falta de contundencia. “Tuvimos oportunidades para convertir y no la pudimos concretar. Y si no hacés te hacen, es la ley del fútbol”, arrancó diciendo.

Sobre el tempranero gol de Fernando Martínez, dijo lo siguiente: “Fue un buen comienzo, el arquero de ellos hizo un gran trabajo en el primer tiempo. En el segundo fue más parejo”, indicó.

Siguiendo con su análisis, Morínigo reconoció que el resultado no fue el esperado. “Lamentamos el empate, pero el fútbol no es de merecimiento”, tiró.

Por último habló de los jugadores experimentados de su plantel. “Tenemos que ser realistas. Tenemos jugadores de experiencia que tenemos que cuidar. Lo más probable es que rotemos”, cerró.

La próxima fecha, la número 3 del torneo Apertura, Rubio Ñu enfrentará a Guaraní en el estadio Erico Galeano el domingo 1 de febrero a las 20:15.

Gustavo Morínigo Rubio Ñu Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Óscar Cardozo
Rubio Ñu
Rubio Ñu: Depende de Gatito y Tacuara
En Rubio Ñu no solo aguarda la decisión de Roberto Fernández sobre la propuesta hecha por el club, sino también la de Óscar Cardozo. “La decisión depende de ellos”, aseveró Gustavo Morínigo.
Diciembre 24, 2025 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
William Mendieta
Rubio Ñu
William Mendieta podría retornar a Rubio Ñu
William Mendieta, el mediocampista ofensivo, baraja cuál será su futuro futbolístico después de su desvinculación de Guaraní.
Diciembre 24, 2025 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge González_63084251.jpg
Rubio Ñu
Jorge González jugará en Rubio Ñu en 2026
Jorge González, quien recientemente estuvo en filas de General Caballero de Juan León Mallorquín, está para oficializar su llegada a Rubio Ñu.
Diciembre 22, 2025 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Gatito Fernandez_60413493.jpg
Rubio Ñu
¿Roberto Fernández a Rubio Ñu?
A Gustavo Morínigo, entrenador de Rubio Ñu, se le preguntó sobre la posibilidad de que Roberto Fernández llegue a la entidad. “El club atrae mucho”, aseveró.
Diciembre 15, 2025 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-12-11 at 18.44.35.jpeg
Rubio Ñu
Gustavo Morínigo fue presentado oficialmente en Rubio Ñu
Este jueves, el entrenador Gustavo Morínigo tomó el timón del Albiverde para su retorno a la Primera División en el 2026.
Diciembre 11, 2025 06:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Mareco_63653358.jpg
Rubio Ñu
Marecos negociará su futuro con Rubio Ñu
Octubre 16, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10